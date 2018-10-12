人民幣波動 大升後大跌

人民幣匯率顯著波動，經昨日顯著反彈後，10月12日又見回軟。

離岸人民幣繼10月11日收市報6.8784元，升452點子後，於10月12日零晨4:00高見6.8715元，最多升69點子，回升至近3周高位；之後又見回軟，於16:30報6.9160元，跌385點子或0.56%，為日內低位；上下波幅448點子。

在岸人民幣兌美元於16:30日盤收市報6.9228元，顯著跌329點子或0.48%。早上9:30開市報6.8895元，為日內高位；之後輾轉回軟，並以貼近日內低位收市，最低見6.9245元，上下波幅350點子。10月11日在岸人民幣夜盤收市報6.8899元，升344點子。

是日人民幣兌美元中間價報6.9120元，下調22個基點。

東亞銀行高級外匯市場策略師葉澤恒對香港《財華社》分析，由於中美兩國元首將於11月會面，加上下周美國公佈的報告，傳未必將中國列入匯率操控國，只是繼續列為觀察名單；中美兩國氣氛似有緩和跡象，支持人民幣反彈。此外，內地亦不期望人民幣跌勢過急，預期兌美元在6.95水平之前，會有強大支持。加上特朗普再次抨擊美聯儲加息，美元指數轉弱，亦令其他貨幣轉強。

在強勢反彈過後，今天人民幣匯價又有所回調，他估計人民幣匯價將在6.87至6.95之間800點子水平徘徊。本周初離岸人民幣拆息突然抽升，他表示由於一年期不交收人民幣匯率跌破7算，內地有措施提升利率以加重沽空人民幣成本，維持匯率穩定。

雖然今天公佈9月份外貿數據較市場預期強勁，不過他認為只是出口商提前出貨所致，對外匯市場影響不大。市場更關注即將公佈的金融數據，若新增貸款、社會融資、M2等數據有所放緩，市場會期望央行會有行動刺激經濟。下周五(19日)內地將公佈第三季GDP數據，市場平均預測為增長6.6%，較第二季的6.7%略為放緩。