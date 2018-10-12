【華冠投顧】台股報復性反彈 反彈之後呢?

華冠投顧 范振鴻分析師

#盤勢分析

今天大盤報復性『反彈』，要注意，就算是報復性，也只不過是反彈而已，這幾天都有說過，短線乖離過大，隨時會有強彈，除了提醒作多的要留意出場避免受傷，也有提醒大家不要過度追空，今天的強彈是給昨天沒砍的一個出場的機會，同時也給昨天追空的人一記重拳。而我也一直有提醒，作空技術性高很多，就算要空也記得要空在反壓，突如其來的強彈才不容易受重傷。

回到盤勢來看，今天反彈量能 1438 億，雖然指數大漲 239 點，但很明顯今天漲的全都是跌深反彈的標的外加權值股，光是 2330 台積電就強彈 4.18% 貢獻近百點漲幅，3008 大立光更是演出昨天跌停今天漲停的大戲，而被動元件 2456 奇力新則因為減資後恢復交易補跌，直接一價跌停，6173 信昌電則是漲停，MLCC 指數今天則是整體大漲 6% 多，而生技類股的 1795 美時今天漲停，但要留意，美時的融資使用率過高，且線型並非偏多，追多著記得一定要留意風險。

大盤的部分乖離仍大，還有反彈機會，翻多關鍵點至少要站上昨天高點 10272，2330 台積電則是反彈留意 238 的結構反壓。

作者: 華冠投顧 海豚交易室 范振鴻分析師

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