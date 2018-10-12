【豐銀投顧】政經事件造成大跌，如何下跌如何漲回

◆盤勢分析

要分別真正的空頭是不是來了，並不是完全由技術線型來看。舉例來說，如果資金要一直買，那麼就算上面壓力重重，也還是會不斷創高。反之，如果資金要賣，那麼就算你下面有多少條均線，那都是要拿來跌破的。所以，資金的進出流向才是決定股市的多空。那麼，資金的流向如何判斷？其實就是要分析國際的政經局勢，才能明白其大方向。昨天台股創下史上最大的跌點記錄，許多認為行情轉空了，甚至有人認為早就該跌了，是政府硬撐在上面。接著更多的分析會繞在技術面上，比方說上檔均線反壓重重、外資不斷出逃、中美貿易大戰不停歇，股市就不會好… 之類的講法，但… 事實真是如此嗎？

這一次的下跌，跟總體經濟完全無關。事實上如同筆者昨日所言，這是政治上的原因。11 月美國要期中選舉，上週副總統彭斯對中國發表了一篇「檄文」，其實是為了要將共和黨基本盤給「催」出來！但偏偏每次的美國期中選舉，投票率總是偏低，往往不到四成，因此自認做的很好的川普，一定是要持續維持目前共和黨在參、眾兩院的優勢。否則會造成日後施政上及連任的困難，而目前為止，最有效的方法是什麼？那就是「批評中國」！川普支持率沒問題，但重點在於拉升投票率，這也就是為什麼華爾街的大戶會先離場的原因，因為未來的半個月，這種「罵中國」的戲碼會持續演出。屆時當大家在害怕的時候將手中持股殺低，這些大戶就會大撿便宜！

另外我們從資金面來看，川普在最近批評聯準會，他表示不希望升息升的太快讓美元太強，傷及美國的出口，因此美元在這幾天明顯走弱，相對的台幣在今天馬上走強。這會使得原本要撤離台股的資金慢下來甚至回流，對台股不是好事一件？而從技術面來看，目前 5 日線與月線的乖離非常大，過去只要 200-300 點就很容易會有反彈的行情，目前則是接近 500 點，再加上筆者曾經做過統計，有歷次縣市長選舉 (美國期中選舉) 的選舉前一個月，都一定有選舉行情，這份資料還在本週一被公開在錢線百分百節目裏，台股未來向上走，有什麼困難呢？又有什麼好悲觀的呢？

豐銀投顧 李世新 分析師