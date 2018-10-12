[表八10]台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧10月11日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 合世 晟楠 富邦美債1-3 穩懋 新昕纖 生泰 易威 寬魚國際 富邦美債7-10 點晶 謚源 杏昌 百略 元大美債7-10 迎輝 東林 進階 穆拉德 富邦中國政策債 松崗 欣厚-KY 寶島科 南璋 元大投資級公司債 環球晶 友銓 德麥 勝昱 元大中國債3-5 奧斯特 達威 中華食 精確 群益15年IG電信債 花王 三圓 世坤 宏易 群益15年IG科技債 雙喜 萬國通 唐鋒 群益10年IG金融債 力泰 新昕纖 榮群 國泰投資級公司債 理銘 力肯 天宇 國泰5Y+新興債 亞都 祺驊 新零售 國泰1-5Y高收債 東凌-KY 世德 力新 富邦全球投等債 明揚 宏易 恩得利 富邦全球高收債 綠河-KY 長佳 李洲 國泰中國政金債5+ 欣泰 瑞穎 凱柏實業 富邦中政債0-1 大恭 元炬 富邦A級公司債 永純 及成 FH中國政策債 泓瀚 和進 凱基中國債3-10 致振 耀勝 凱基新興債10+ 康聯訊 倚強 凱基科技債10+ 創威 錦明 元大AAA至A公司債 唐榮 鑫創 合世 晉椿 廣寰科 易威 久陽 點晶 百略 強新 建舜電 穆拉德 松和 泰谷 南璋 川寶 典範 勝昱 李洲 長天 精確 及成 益通 宏易 耀勝 振維 唐鋒 倚強 鴻翊 榮群 至寶電 迎輝 天宇 錦明 欣厚-KY 新零售 宇環 兆遠 力新 點晶 太欣 恩得利 加百裕 系統電 李洲 幸康 世紀 凱柏實業 泰谷 華容 元炬 矽瑪 建榮 及成 先益 立衛 和進 重鵬 天揚 耀勝 泓格 鈺創 倚強 新鉅科 佳總 錦明 晶達 合正 鑫創 友銓 寶聯通 廣寰科 高技 凱鈺 點晶 寶聯通 德宏 建舜電 凱鈺 合邦 泰谷 三聯 萬旭 典範 合邦 驊宏資 長天 業強 久正 益通 萬旭 上揚 振維 撼訊 全譜 鴻翊 亞銳士 易通展 迎輝 信昌電 安鈦克 欣厚-KY 合晶 元隆 兆遠 全譜 沛亨 太欣 易通展 九暘 系統電 沛波 凱碩 世紀 元隆 全達 華容 沛亨 奧斯特 建榮 迅德 保銳 立衛 倉和 越峰 天揚 光菱 英格爾 鈺創 星雲 士開 佳總 三圓 昇益 合正 昇益 志嘉 寶聯通 三豐 富裔 凱鈺 雙喜 正德 德宏 力泰 燦星旅 合邦 豐謙 富驛-KY 萬旭 理銘 劍湖山 驊宏資 惠普 德記 久正 中連貨 泰偉 上揚 安心 華義 全譜 易飛網 昇華 易通展 亞都 得利影 安鈦克 老爺知 鼎創達 元隆 滿心 花王 沛亨 東凌-KY 邦泰 九暘 德記 凱碩 弘帆 全達 大展證 奧斯特 誠品生活 保銳 泰偉 越峰 華義 英格爾 得利影 士開 時報 昇益 琉園 志嘉 旭然 富裔 捷必勝-KY 正德 明揚 燦星旅 紅木-KY 富驛-KY 綠河-KY 劍湖山 欣雄 德記 欣泰 泰偉 大汽電 華義 昇華 得利影 鼎創達 花王 邦泰