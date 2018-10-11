外資大砍302億元 擠進歷史前十大賣超 投信逆勢接6億元

台股今 (11) 日創下單日最大跌點，一舉摜破萬點，下探 9800 點關卡，三大法人共賣超 301.61 億元，僅投信站在買方，其中外資賣超 302.06 億元，更為台股史上第十大賣超金額。

今日三大法人買賣超，外資賣超 302.06 億元，自營商賣超 5.57 億元，投信買超 6.02 億元，單日共賣超 301.61 億元。

個股方面，外資今日大砍權值股台積電、鴻海，資金轉往跌深的晶電、穩懋作布局，也使兩檔個股今日翻紅作收，而投信則青睞電信三雄，以及迎來旺季的散裝航運類股新興、裕民。

在期貨方面，外資逢低加碼多單，增持 1.04 萬口多單，未平倉口數來到 1.67 萬口，投信則近續布局空單 3457 口，空單未平倉口數來到 2.68 萬口，自營商也加碼多單，增持 4324 口，未平倉口數 7581 口。

外資買超第一名富邦 VIX 17.16 萬張，第二名元大台灣 50 反 1 1.77 萬張，第三名 FH 彭博高收益債 8592 張，第四名晶電 7667 張，第五名穩懋 6921 張，第六名開發金 6380 張，第七名國泰台灣加權反 1 5804 張，第八名玉山金 5799 張，第九名中纖 5659 張，第十名彩晶 5309 張。

外資賣超第一名元大台灣 50 4.8 萬張，第二名鴻海 4.08 萬張，第三名台積電 3.72 萬張，第四名新光金 3.35 萬張，第五名中信金 2.96 萬張，第六名台新金 2.77 萬張，第七名元大滬深 300 正 2.44 萬張，第八名友達 2.32 萬張，第九名第一金 1.96 萬張，第十名永豐金 1.64 萬張。

投信買超第一名中華電 6778 張，第二名第一金 5985 張，第三名中信金 3935 張，第四名新興 3695 張，第五名中鋼 2771 張，第六名兆豐金 2736 張，第七名遠傳 2224 張，第八名裕民 2098 張，第九名台灣大 1690 張，第十名日盛金 1587 張。

投信賣超第一名欣興 4040 張，第二名永豐金 1684 張，第三名國喬 1571 張，第四名南電 1533 張，第五名微星 1415 張，第六名達運 1360 張，第七名台燿 1224 張，第八名世界 1174 張，第九名台泥 1052 張，第十名台光電 991 張。

自營商買超第一名元大台灣 50 反 1 20.6 萬張，第二名富邦 VIX 8.18 萬張，第三名台企銀 1.06 萬張，第四名彩晶 8403 張，第五名富邦臺灣加權反 1 7112 張，第六名國泰中國 A50 5640 張，第七名兆豐金 4872 張，第八名國泰中國 A50 正 2 2892 張，第九名群益臺灣加權反 1 2855 張，第十名國泰臺灣加權反 1 2755 張。

自營商賣超第一名元大高股息 6.5 萬張，第二名新光金 2.5 萬張，第三名元大滬深 300 正 2 2.2 萬張，第四名開發金 1.2 萬張，第五名元大台灣 50 正 2 9334 張，第六名中石化 3271 張，第七名第一金 3053 張，第八名國泰日本反 1 2664 張，第九名元大台灣 50 2482 張，第十名晶電 2324 張。