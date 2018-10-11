【豐銀投顧】系統風險無法避免 但可以分散

◆盤勢分析

今天股災來自於美股的重挫，因此亞洲市場在心理受影響的情況下都跌了。那麼為何美股重挫？當然是華爾街的大戶肯定在拋售美股，他們為何拋售？直接理由當然是經濟上的，尤其是聯準會根本是在加快升息腳步，比市場預期的還鷹派。而這也正是美股二月風暴的主要理由，這一次可說是歷史重演。問題是: 美國的升息背後的原因是實體經濟走強，企業其實有獲利，股市因而走高，為何這些大戶還會將手中股票倒出來？這背後牽涉到的問題，顯然就不是經濟上的問題了，而是極有可能跟政治，特別是中美之間的政治上，出了大問題！

眾所皆知，華爾街的大戶都有良好的政、商關係，因此這些大戶應該看出了在政治上有某些事情會發生，而且是大事。以目前來看，最有可能的就是中美之間的齟齬可能會更加劇。今年 11 月 12-11/18 是 APEC 會議，這個會議估計川普應該不會出席，以表明美國與中國對抗的決心，另一方面美國期中選舉將至，目前川普陣營雖然看起來領先，但實際上最重要的是要把投票率催出來，所以在選前一直的對中國出手，也有利其選情。在這情況下美股乃至於全球股市豈能不跌？

這就是所謂的「系統性風險」， 所謂系統性風險是指由於全面性的共同因素引起的變動，這種因素以同樣的方式對所有的國家、金融商品都產生影響。是無法靠分散投資來規避的，必須靠的是分散時間、分批進場才能閃過。易之言就是分批進場，嚴控資金才行。這一次的大跌，我們知道與經濟並沒有關係，而在於政治，也就是說這種非經濟因素造成的下跌，日後必定會再漲回。但在這個過程中，你必須要忍住想急著賺回來的心，在賠錢的時候更要冷靜，不要再犯錯。等到盤勢開始止穩，利空開始出盡之後，屆時反彈的行情不但會很大且更加長久，到時候手中有資金才有再次東山再起的機會！短線上筆者認為，今日大急跌我們不能急著進場，就算有可能因政府的護盤而有大反彈，但那只是短線，不能長久。保守一點應該要等到十月下旬再視情況而定，

豐銀投顧 李世新 分析師