【亞洲投顧】按照紀律，空單大獲利

◆盤勢分析

今天大盤量增下跌，出現大幅度回測，這個大回測所有人都沒有想到，但是可以獲利，之前就一直提醒大家，大盤沒有出現正式止跌訊號，拜託大家，不要看到下影線就進場，盤勢還是偏空；以上這些話大家有做到的話，就不會受傷，甚至偏空操作就有大獲利；現在先觀察是否有量縮不破低點或長下影線的初步止跌訊號；龍哥非常早之前就規劃，大盤跌破短線支撐 10940 點，盤勢轉弱，如果照做就是簡單有大獲利，親帶會員實際對帳單，空單已經累積大賺 + 268 萬，操作就該這麼簡單。星期二進場放空 3034 聯詠，今天也直接賺一根跌停；龍哥是不是分享，盤勢震盪後一定會有大行情，馬上來了，之後還有行情，不論上或下，大家一定要把握，不會操作的朋友，跟上龍哥的腳步，一起佈局一起迎接大行情。

這陣子主力雷達的主力股還是很強勢，例如，7/31 主力雷達就選出 4953 緯軟；8/3 就選出 2379 瑞昱和 3227 原相；8/6 就選出 2027 大成鋼；1477 聚陽，早在 8/10 雷達就選出來了；8/14 主力雷達選出 6121 新普，幾乎是起漲點！看看龍哥推薦的 6278 台表科，8046 南電，3037 欣興，5371 中光電，都有創高。

今天外資多單增加 10415 口，自營商空單減少 4324 口，外資選擇權中性偏空佈局，自營商選擇權偏空佈局，今天大盤大跌，法人有趁機獲利出場的跡象，有機會在此位階稍微止跌。

目前波段操作策略，多方操作者，大盤帶量突破 10765 點開始偏多操作，防守 10940 點，跌破已經停利出場；空方操作者帶量跌破 10940 點開始偏空操作。

蘇建豐 (股期龍心) 分析師

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