【華冠投顧】幸運星實戰操盤心法限量贈送!!節前小心「金玉其外，敗絮其內！」節後台股大崩盤!!

林幸蓉 分析師

焦點個股：9958 世紀鋼、2323 中環、3037 欣興、2349 錸德、3576 新日光

從 10 月 2 日（星期二）老師獲利了結全國會員所有持股後，截至目前為止還沒出手買任何一檔股票！！！過去空手的 6 天來…… 老師承受了極大的壓力...... 因為會員們天天都很想撿便宜！！也希望老師快點買飆股！！上週一下生技漲，一下鋼鐵漲，一下營建漲，一下紡織漲…… 老師為什麼還不買股票？？？老師也知道大家急著想賺錢！！大家急著想撈底…… 但是老師沒看到底部…… 怎麼騙能你們說底部到呢？？老師不能因為拼業績，就讓全國會員、學員及粉絲好友身陷險境而不自知……！！

放假前老師在節目 + LINE 群組中提醒大家，大盤雖然有控盤者進場護盤…… 但是小心「「金玉其外，敗絮其內」」啊！！！節目中叮嚀大家，盤殺完之前，勿再一直追追追鋼鐵、追紡織、追生技！！更不要再撈 MLCC、撈矽晶圓、撈 PCB、MOSFET…… 要好好照顧手中持股！人不理財，財不理人啊！！解決過去錯誤所造成的問題…… 不讓損失擴大，才是當務之急…… 而不是套牢了，就急著買新的！！

今日台股因昨晚美國 10 年期公債的殖利率持續飆升 + FED 升息疑慮 + 美貿易戰影響台海兩岸危機增高…… 美股暴跌 831 點，科技類股重挫 4% 以上。台股開盤直接跳空暴跌破萬點！！收盤大跌 660 點，收 9806 點，成交量增為 2,058 億！單日跌點 668 點創史上第一的記錄！！OTC 恐慌大殺 7.43%，成交量增為 314 億，台股總跌停家數高達 544 家。

今日各大類股除了「通信網路」類股外，其他各類股跌幅至少 3.4% 起跳。「通信網路」類股跌幅較輕，要歸功於三大防禦性電信股－2412 中華電、3045 台灣大、4904 遠傳……

【滿坑滿谷的跌停的人氣股…… 共 544 家……】

文章篇幅有限，僅列人氣股

被動元件：

2492 華新科、6173 信昌電、8163 達方、3090 日電貿、3026 禾伸堂、2478 大毅

矽晶圓：

5483 中美晶、6182 合晶、3707 漢磊、3016 嘉晶

DRAM：

2337 旺宏、2344 華邦電

IC 設計：

5274 信驊（連續跌停四天）、3227 原相、3443 創意、3035 智原、3034 聯詠

MOSFET：

3317 尼克森、5299 杰力、6435 大中、8261 富鼎

光學：

3019 亞光、3406 玉晶光、6209 今國光、3504 揚明光

其他：

面板 6456 GIS-KY、4960 誠美材，光碟 2323 中環、2349 錸德，太陽能電池 6244 茂迪、3576 新日光，PCB 6269 台郡、6213 聯茂、2313 華通、3037 欣興，金融 2888 新光金，風電概念 2013 中鋼構、2208 台船、9958 世紀鋼………

幸運星上週不斷強調…… 在股市中輸了不是重點（誰沒輸過？？？）…… 重要的是知道為什麼大輸？？這樣才能不當大輸！！擺脫大輸的輪迴！！

有鑑於此，今日將免費限量開放幸運星影音學堂珍貴教材《幸運星操盤心法》…… 這是幸運星老師在股市幾十年實戰操盤心法！！希望能對粉絲好友有所幫助，不再當大輸！！幸運星祝大家幸運滿滿 + 幸福滿滿 + 練完幸運星操盤心法後，口袋滿滿滿！！！

…… 文章篇幅有限………… 歡迎免費加入幸運星 LINE 粉絲群索取贈送幸運星操盤心法…… 免費隨點隨聽《股市幸運星》節目……

最後祝大家明天操作順利！！！

※以上內容由華冠投顧 林幸蓉分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

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