走過放牛、拔草的窮日子 63歲影帝周潤發為何不甘退休、霸氣捐56億財產做公益？

撰文／陳亭均

華人知名度最高的大明星

小時候是窮離島孩子「細狗」

上世紀的六○年代初期，香港南丫島的居民活得很窮，日子過得素樸。細狗他家也是這樣，連盞電燈都沒有，為了要幫家裡的忙，細狗有時得攀上山坡去放牛，到田間幫媽媽拔草。

直到細狗上小學的第一天，老師點名，喊了名字卻沒人應答，他終於發現老師叫的那個人就是他。細狗這才知道，原來，他也有個正正經經的名字。

沒想到多年以後，細狗這小子竟把那個陌生的名字發揚光大。他今年 63 歲，在人們眼前，他是個貨真價實的大明星。而當年那個陌生的名字，今日更是在華人圈如雷貫耳，名為「周潤發」。

在《無雙》裡，每個關於「發哥」的鏡頭，都是致敬，都是帥。當周潤發在大銀幕上舉起雙槍，連白衫上的血也像是嫣紅的花。莊文強當年看《英雄本色》，「小馬哥」雙槍血洗楓林閣帥破天際，優雅的暴力浪漫讓他簡直「瘋了」，「沒有任何一個演員拿槍能比他好看。」

「明星周潤發」舉世無雙

私底下回歸普通人、只當自己

即使銀幕上的周潤發看起來霸氣十足，但坐在影迷面前卻笑容可掬、半點架子也沒有。

就像在香港乘地鐵，他在台灣也去感受了一下捷運的滋味，「很多人不能理解我為什麼會這樣，但我就是一個普通人！」周潤發笑說，「就好像當警察，上班八個小時以後，回家你就不是警察啦！」他很堅決地說：「你是你自己。」

「如果沒當演員，我現在還是一個農民。」周潤發曾這麼說。即使他現在預估有新台幣 56 億元的身家，但他沒忘掉他先是「細狗」，而後才叫「周潤發」。

兒時的那年頭，醃蘿蔔、豬油渣配一碗飯是一餐；在米飯中間挖個洞，倒些油，好好吃完，又是一餐。等到他稍微大些，舉家從南丫島搬到香港島，日子更不好過，每個孩子都得分擔家務。

後來父親臥病，周潤發更是連書也沒得讀，中學三年級沒讀完，早早就踏入社會。他做過飯店小弟、當過郵局搬卸工、洗過車、幹過電子廠童工、在攝影器材店做過售貨員，五行八業通通幹過。

1973 年，周潤發因緣際會地報考了香港無線電視藝員訓練班，自知這個機會是浮木，但他也想在演藝界闖出名堂。剛開始演戲，他跑龍套，同期的吳孟達說他又黑又瘦，最適合扮衙役。在命運裡摸爬打滾，他也曾無人聞問，只偶爾在「官老爺」座下喊喊「威武」。

終於，他在電視劇《狂潮》演出內忠外奸的「邵華山」，一戰成名；後來在《上海灘》以黑道梟雄「許文強」的角色，奠定了江湖地位。

1998 年，周潤發前往好萊塢，一步步把英語學了起來，在李安執導的《臥虎藏龍》中，他是大俠「李慕白」；在《安娜與國王》裡頭，他是王國末世的統治者。一眨眼，四十五年過去，他已經成為雄踞亞洲電影王座上的巨人。

處演藝高峰卻不迷失自我

放下明星光環、平淡過人生

近幾年，周潤發成立慈善基金會，承諾未來會將 56 億元的財產全數捐出。他認為，那些錢不是他的，他只是暫時保管。他很明白「虛名」之虛，名利那種東西生不帶來、死不帶去。他喜歡演戲，可以偶爾做做「周潤發」，一天演個八小時，但最重要的，他很清楚自己是誰。

來源：《今周刊》 1138 期

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