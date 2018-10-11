【華冠投顧】武傑電台:雙十國慶後台股創歷史最大跌幅?!國安基金要進場護盤了嗎?

陳武傑 分析師

台股盤勢分析:

流動性陷阱

雙十過後，台北股市早盤下跌 - 194 點開出，受到恐荒性賣盤湧出下；加權指數震盪走低，尾盤反彈無力，終場大跌 - 660 點作收，收在 9806 點，成交量 2058 億。

台股真正的考驗會落在雙十過後!! 今天台股重挫 - 660 點，真的給了台股一堂『震撼教育』。對於今天台股的大跌，除了台灣本身的『信心崩潰』的問題外；美股的重挫，更是讓台股出現『流動性陷阱』。這樣的結構對台股而言，已經不是『基本面』的問題了；因為現貨市場的風險，直接反應在期貨市上面。這樣的結構，將會導致籌碼的惡性循環；所以接下來…『國安基金』是否進場?! 我認為只是時間的問題。而我唯一給它的建議是…『攻擊才是最好的防守』!

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今天盤面上個股:

強勢的個股有:

2360 致茂、2468 華經、2605 新興、3105 穩懋… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，有任何股票問題大家也可以在 FB 或 LINE@上直接詢問我!

弱勢股方面:

4943 康控 KY、3227 原相、3176 基亞、8044 網家、2390 云辰、

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