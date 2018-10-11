【華冠投顧】盤後分析：美股拖累 台股創史上最大跌點

劉彥良 分析師

多重利空夾擊，連唯一強勢的美股也出現高檔補跌，亞股跟著倒地無一倖免，跌幅普遍都在 4% 以上。這當中以台股的跌勢最為沈重，盤中賣壓不斷湧現但低接買盤力道不足使得多方節節敗退。終場台股開低走低重挫 660 點或 6.31%，改寫史上最大跌點，而上櫃指數的跌幅更高達 7.4%。

盤面上僅 28 家收紅，但高達 1636 家下跌，甚至有 558 家收在跌停，研判今天融資餘額將大減，甚至明天還會再大減一次，因為今天太多股票跌停，無論是自願或被迫砍倉，想賣也賣不出去。

從ＫＤ指標來看，K 值已掉到 12 以下，這種現象在過去並不常見，但前幾次出現這樣的跡象時，台股都是在波段相對低點。所以指數短線上再向下的空間已有限，只是要上演反彈則需要觀察落底訊號。

台股急跌段後的落底訊號，其中一種是出現長下影線，回顧年初殺到 10189 的當天最終留下 180 點的長下影線，次日起台股就展開反攻，也就是說接下來若能出現 100 點甚至 150 點以上的長下影線，就有可能展開反彈行情，其中下影線留得越長則反彈力道就會越強。

另外一種，則是以盤代跌打出小底部，觀察重點為指數要重新站上 5 日線且 5 日線翻揚。只不過大盤若走這種落底型態，反彈力道通常會比較弱，而且是採緩步墊高的方式。

系統性風險和恐慌性賣壓把很多業績成長、法人偏多的好股票一併錯殺，但在底落訊號還沒出現前，貿然進場搶反彈的風險自然不低，建議和我們一樣滿手現金的投資朋友，可以多觀察幾日再進場承接好股票也不遲。

※以上內容由華冠投顧 劉彥良分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

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