由菜鳥農村物流網談談中國農村消費市場的潛力

在剛剛過去的十一黃金週期間，除了出門的“堵車黨”，宅在家的“剁手黨”也享受著假期帶來的快樂。

與幾年前不同的是，如今的“剁手黨”不隻在城市里出現，新晉的農村消費者也加入了“剁手黨”俱樂部，成為“買買買”的新成員，豪氣已經延伸至農村。

菜鳥農村物流網形成，國慶農村大家電消費環比增9倍

據商務部消息，上半年全國農村網絡零售額達到6322.8億元人民幣，同比增長34.4%，佔全國網上零售額的比重為15.5%，增速高於全國水平4.3個百分點。其中，在10月1日，筆記本及智能手機的銷售額有大幅的提高，其中筆記本電腦的單日銷售相比一個月前足足上漲了3.8倍之多。

另外，菜鳥網絡的數據顯示，以大家電為例，10月1日當天，全國農村地區的網購銷售額環比9月1日的增幅更是達到了驚人的9倍。

在網上購買大家電正在逐漸替代鄉鎮家電實體店的購物方式，成為一種鄉村新主流。農村消費者的網購，呈現出最大的特點是消費模式的轉變。

鄉村消費市場興起的背後，主要是菜鳥農村物流網歷經5年打造助力的。作為由阿里巴巴、銀泰集團聯合復星集團、富春控股、順豐集團、三通一達，以及相關金融機構共同組成的"中國智能物流骨幹網"項目，憑借強大的資本運作及科技實力，菜鳥目前已打通了覆蓋跨境、快遞、倉配、農村、末端配送的全網物流鏈路。

在菜鳥鄉村方面，菜鳥網絡搭建了一張遍及全國的農村物流網絡，將廠商與農村直連起來，讓正品好貨快速下鄉，讓農村消費者滿足基本生活需求及提高生活品質的需要。菜鳥鄉村官網顯示，截至2018年8月，菜鳥鄉村已覆蓋的省(包括直轄市、自治州)達29個，縣達700多個，村近3萬個。

農村消費升級？解決消費痛點才是引導消費趨勢的關鍵

來源：菜鳥鄉村官網

城市里的消費者常常認為目前已經到了消費降級的年代，但是中國到底處於消費升級還是消費降級階段?

財華社認為，沒有消費的降級，隻有商家做不到位的佈局。消費的升級和降低更多和經濟增長的大背景相關，若在未來消費經歷全面的降低，一定是大環境下經濟增速的快速下滑，甚至出現不增長的現象。目前的消費趨勢改變主要是由於經濟結構的變化而帶來的消費者收入結構的差異，收入進入中高層次的人，會加大對於品牌和服務的消費，而擺脫貧困線的人群會增加可選消費品的購買。

以拼多多的成功為例，拼多多在短短3年時間里，通過中國Facebook版的團購模式，實現了用戶網絡購物和團購折扣的完美結合，成功將四五線城市及鄉村的消費群體聚集起來，讓收入較低的中低層人群自覺掏出腰包進行“豪氣”的消費。因此，拼多多成立兩年便跻身中國電商前五，目前用戶規模突破2億人，併於今年7月底赴美上市，市值超300億美元。

拼多多給中國電商的啓示就是，對消費人群進行針對性的佈局是成功商業模式的關鍵。拼多多瞄準的主要不是城鎮的較高收入人群，而是挖掘對價格敏感、愛貪小便宜的城鄉中低收入群體，在這方面，併沒有所謂的消費升級和降級之分，低價仍然可以成為人們追捧的對象，相對於名牌，人們越來越傾向於性價比更高、更實惠的商品。

因此，對消費群體的細緻佈局才是引導消費趨勢的關鍵。受地區經濟發展和物流影響，當前縣鎮市場普遍以投資夫妻店、個體小鋪為主，在經營產品和售後服務上一直備受诟病。而菜鳥網絡通過與農村淘寶的密切合作，以線上商城+遍及全國鄉村三分之一的覆蓋率，滿足用戶物流、售前體驗、售後服務等多樣化需求的一體化服務解決方案，解決農村本身地廣人稀、分佈零散、貨物難以集散的消費痛點，激活了巨大的縣鎮市場需求，從而引導了縣鎮消費人群的消費趨勢。

農村消費市場興起：新物流體係的迸發力值得期待

隨著近兩年新零售概念的出現，線上服務、線下體驗以及現代物流進行深度融合的零售新模式正逐步落地，線上和線下將從原來的相對獨立、相互衝突逐漸轉化為互為促進、彼此融合，電子商務的表現形式和商業路徑必定會發生根本性的轉變。

現代物流，即新物流在新零售中扮演著發動機的角色。在新物流體係建設方面，菜鳥物流走在了行業的前列。

而在新物流體係中，車輛路徑規劃問題是重點。據悉，截至10月9日，菜鳥已在全球最權威的車輛路徑規劃(VRP)問題評測係統中創造了26項世界紀錄。這意味著在26個物流場景中，菜鳥的算法可以使用最少的車輛，行駛最短的里程以完成配送任務。攻破這一難題的是菜鳥人工智能部倉儲智能化和車輛路徑規劃算法團隊，目前菜鳥車輛路徑規劃算法已經應用於多項業務中，從而提高物流配送效率併降低成本，當涉及到大量的車輛、人員的配送揀選路徑優化，將會帶來非常大的社會效應。

來源：網絡

其次，整合農村當地現有物流資源也是新物流體係重要一環。在這一方面，獲阿里巴巴投資45億元人民幣的匯通達經驗老道。匯通達旗下的村鳥網絡目前已經在養精蓄銳想要幹掉縣城代理商，其通過與本地在網絡、倉儲、配送等方面有實力的物流公司合作，共同出資成立合資子公司以謀求擴張。由村鳥網絡提供網絡係統平台及運作方法，以及金融服務等增值業務的延伸，幫助當地物流企業做大做強。

村鳥網絡擁有模式較輕的特點，通過共享併盤活體係内與鄉鎮的物流能力，人、店、車等資源，提升縣到鄉環節的物流渠道建設。同時，村鳥網絡還將通過自己打造的物流體係，為當地特色農產品進城提供保障，解決上行難題。其扮演更多的是賦能者的角色，整合併盤活農村物流。

小結：我國幅員遼闊，擁有約9萬個鄉村及近10億農村人口的巨大消費市場。尤其是受基建等因素影響的中西部欠發達地區，物流發展困難重重，真正能將商品送到該地區用戶手中的時間依然要比城市市場長。物流網點的貧瘠和運輸效率的低下，已成為製約縣鎮零售業發展的主要因素。激活整體農村消費市場的潛力，仍需要結合宏觀經濟環境及政策的動向而努力。希望在不久的將來，基本實現現代化的中國很大程度是靠廣大的農村消費市場帶動的！