【施政報告】利嘉閣：籲檢討辣招讓私宅逆市中自然調節

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，行政長官林鄭月娥任內第二份施政報告一系列土地及房屋政策可謂穩打穩扎，令市民對未來抱有一絲憧憬及希望，對長遠樓價穩定性起了一定作用；當中公私營房屋比例增至七三之比，有助加快解決迫切的民生住屋問題，對此表示贊同。

不過，與此同時，公營房屋的增加也預示著私營房屋供應仍然緊張，故未來必須加快土地推出的配合，倘供應不足，則私人市場的樓價仍然難以有大幅理順的可能。對於施政報告內對鎖死二手市場的樓市辣招的檢討隻字不提，廖氏不諱言對此有點失望。

廖氏指出，面對目前的回調市況及多項不利因素，政府實在有迫切需要考慮放寬部分樓市辣招，如額外印花稅(SSD)，藉以增加二手市場的盤源及流轉性，以避免在市況逆轉下，盤源持續被鎖死，造成買賣雙方欲進場及離場均感困難，適當放寬部分辣招反而有利私人住宅市場作出自然調節。

廖偉強又表示，是份施政報告的措施較多著眼於資助房屋市場及較長遠的供應之上，故對即時樓市無大影響。他稱，目前樓市主要受困中美貿易戰及其所引發的一連串經濟及股市波動的問題，預期本港樓價將因此而拾級而下，個別之前升幅較急的地區及物業樓價有機會因此而徐徐回落多達一至兩成，惟整體樓價暫不見會出現大幅急插的情況。