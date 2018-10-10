騰訊(00700-HK)9連跌 現跌1.5%股價低至289.4港元

今日午後，騰訊(00700-HK)盤中最低跌至289.4港元，跌1.5%，為連續第九日下跌，繼續創2017年7月以來新低，市值跌至约27600億港元，目前跌出了全球前十大。

騰訊距離今年1月份創出的歷史最高價475.6港元已跌去約39%，市值蒸發超17000億港元(相當於2200億美元)，相當於整個英特爾公司市值。據彭博社統計，這也是騰訊自2004年上市以來最大的跌幅。

騰訊最新財報顯示，2018年第二季度，騰訊總收入為人民幣736.75億元(約合111.35億美元)，比去年同期增長30%;公司權益持有人應佔盈利為人民幣178.67億元(27.00億美元)，比去年同期減少2%。據外媒統計，這是騰訊13年來首次出現季度利潤下滑。

截至昨日，騰訊已連續第21個交易日進行了回購。

此外，摩根大通近日研報將騰訊(00700)目標價由460元調低13%至400元，維持“增持”評級。摩通表示，對未來三至六個月中國互聯網行業及股價前景看法較為謹慎，認為市場仍未意識到行業盈利前景正在惡化，或觸發行業評級被降低。

摩通認為，外圍影響令宏觀及消費前景正在變化，由於銷售前景較弱，企業廣告開支降低，行業之間競爭激烈，此外互聯網公司也會受到監管環境及匯率變化等影響。

截至14:45分發稿，騰訊股價目前下跌1.5%至289.4港元。