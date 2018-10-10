【大行快遞】摩通大幅下調騰訊控股(00700-HK)目標價

騰訊控股(00700-HK)被摩根大通大幅下調目標價，由460元下調至400元，投資評級維持增持。

騰訊(00700-HK)昨日股價再跌1.7%，報293.8元，連跌8個交易日，平了該股史上最長連跌紀錄；目前騰訊市值已經不足2.8萬億港元，較阿里巴巴少逾一成，亦跌出環球市值TOP10。騰訊ADR續跌，收報290.22元，較港收市跌3.58元。該股今早在盤前報294元，升0.2元，升0.068%。成交86.51萬股，涉資2.55億元。

騰訊有份投資的遊戲影片直播平台鬥魚，其手機應用程式暫時絕迹於內地的安卓及iOS平台，僅能下載不設內購的「極速版本」，該應用程式亦已從香港的安卓平台下架。有分析認為事件或涉及中央規範影片平台，往後或會有其他直播平台「被下架」。

摩根大通中國互聯網分析師姚橙早前撰寫報告，分析內地互聯網行業面臨最少5個不明朗因素，包括政府暫緩網絡遊戲審批、調高網上理財平台的存款準備金率、規範電商的代購活動等，而網上理財平台及電商法的調整，更屬於永久影響。

內地的互聯網行業監管繼續針對未成年用戶，社交平台新浪微博昨宣布，下月起暫停接受14歲以下的用戶註冊，並已籌備推出為未成年用戶而設的微博。騰訊較早前亦宣布推出「健康系統」，限制未成年玩家遊玩旗下手遊《王者榮耀》的時間。

過去8個交易日，騰訊股價累跌逾一成，騰訊的14天相對強弱指數(RSI)跌穿30，屬超賣現象。8月初及8月中該股RSI曾跌穿30，其後都會有技術反彈，但不改一浪低於一浪的形勢。