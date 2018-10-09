如興爭議頻傳 董座陳仕修：產能、訂單穩定「絕對讓國發基金賺錢退場」

牛仔褲大廠如興 (4414-TW) 近來爭議頻傳，董事長陳仕修今 (9) 日率領經營團隊親上火線，召開記者會，除聲明公司財報絕無不實外，也強調目前產能跟訂單穩定「絕對讓國發基金賺錢退場」，最後他更直言 「這輩子沒有打算離開如興」。

陳仕修強調，如興財報均通過會計師事務所簽證，雖然有疏漏需要補正的地方，但並沒有不實情形，而針對外傳客戶美國知名童裝 The Children’s Place（TCP），因生產品質不佳退貨，以及公司訂單縮減、關廠裁員等情形，陳仕修也一一做出澄清。

陳仕修指出，退貨情況有 2 種，一種是真的生產品質差，另一個原因是客人賣不好，因此需要用這個方式讓供應商降價，以求得更大利潤。

他表示，TCP 對褲子的標準是左右褲管只要差 0.3 公分就算不合格，事實上許多褲子兩腳長短差都超過這個標準，客訴 5 月發生後，立刻整頓產線，並再次請 TCP 前來參觀，也通過認可，並增加下單量，他指出，TCP 今年 9 月的訂單比去年同期金額多了 27%，否認遭指控訂單縮減一事。

此外，關於柬埔寨關廠裁員、以及買下主要位於中國的玖地，卻又逐漸淡出中國的市場，陳仕修也解釋，日前已公告柬埔寨並非關廠，而是優化產能；玖地一事，則是跟隨主要客戶 LEVI'S 營運策略而規劃產能。

至於陳仕修日前申報轉讓持股，他表示，只是把持股轉近個人持有的投資公司，並沒有出脫打算，強調「絕對讓國發基金賺錢退場」，且「這輩子沒有打算離開如興」。

如興也於今日公告 9 月營收 17.42 億元，月增 1%、年增 29.9%；第三季營收 50.74574 億元，季增 9.3%、年增 31.1%，累計 1-9 月營收 172.38 億元，年增 6.3%。