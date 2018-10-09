貿易戰影響 中國8月已暫停進口美國液化石油氣

貿易商及分析師表示，受貿易戰關稅影響，中國已經暫停從美國進口液化石油氣 (LPG)，並尋求由中東取得額外供應。

中國去年共購買了近 360 萬噸美國液化石油氣，使美國成為其第 2 大的進口供應商。不過，今年由美國進口量大幅下滑，特別在 8 月底之後接近完全停止，主要是中國為報復美國的關稅，向液化石油氣在內的 300 多種美國商品，徵收 25% 的額外關稅。

Natural Gas Liquids 執行董事 He Yanyu 表示，諮詢公司 IHS Markit 估計，2018 年前 8 個月由美國進口的液化石油氣降至約 100 萬噸，低於去年同期的 210 萬噸。

據交易員表示，由於向美國購買存在不確定因素，讓中國買家收手。諮詢公司 FGE 的 Ong Han Wee 說，自 8 月底徵收關稅以來，已經沒有美國液化石油氣進口中國。

一位交易員表示，中國買家停止購買的原因很簡單，因為它們現在太貴了。

根據湯森路透估算，去年美國約占中國石油氣進口總量的 20%。分析師表示，減少美國進口的差距，主要由卡達、阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯及科威特來填補。

值得注意的是，這些能源的價格正隨著油價上漲而飆高。依沙特阿美的合約價來看，10 月丙烷和丁烷合約價格固定在每噸 655 美元，為 2014 年以來最高。

IHS 表示，由於油價上漲和冬季需求，液化石油氣價格可能在 11 月和 12 月保持強勁。