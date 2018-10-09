海通國際(00665-HK)成為納斯達克首家中資做市商 初期聚焦中概股

海通國際(00665-HK)周二稱，該公司成為納斯達克交易所首家中資背景做商，初期聚焦於中概股。

海通國際旗下海通國際(美國)今日正式開展其在美國市場的做市業務，有望為納斯達克進一步打開投資市場，吸引更多來自亞太地區的投資者。

海通國際副主席及行政總裁林湧在一份聲明中表示，“公司初期將以中概股為主要做市服務標的，未來將根據市場情況及客戶需求進行相應調整，以便更好地服務全球投資者，做好連接中國與海外資本市場的橋梁。”

自今年初完成收購海通銀行旗下英美業務後，海通國際於美國市場穩步拓展業務，相繼獲得美國稅務局合資格中介人資格及納斯達克交易所會員資格，並於6月完成首單中國企業紐交所IPO及首單納斯達克企業美元可轉換債券發行項目。

海通國際表示，公司未來著力於搭建以紐倫新港為核心的全球投行、交易執行及投資平台，繼續推動旗下電子交易、做市交易、機構客戶業務及投行業務在全球範圍內的拓展。

海通國際為中國大型券商海通證券(06837-HK)(600837-CN)的香港分支。

與紐約證券交易所的專家經紀人制度相對，納斯達克交易所以實行多做市商制度著稱。在這一制度的推動下，納斯達克交易所已成為僅次於紐約交易所的全球第二大交易所，將近5,400家上市公司在此掛牌，總市值逾10萬億美元，月平均交易量逾12,000億美元。

路透香港10月9日