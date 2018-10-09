蘋果新機支持 2020年全球eSIM卡終端出貨可望逾2億台

蘋果今年新款 iPhone 手機、華為智慧手錶發表，加上全球運營商對 eSIM 的一系列措施，今年被稱為 eSIM 技術發展關鍵年，尤其 9 月蘋果發表雙卡雙待支持 eSIM 功能新機，更讓市場再度沸騰，引發市場參與者高度關注；GSMA 指出，保守估計 2020 年可支援 eSIM 功能的終端出貨量，將達 2 億台，甚至上看 3-4 億的規模。

GSMA 表示，2017 年針對全球 92 個國家 107 家運營商採訪發現，全球運營商對在物聯網和可穿戴電子設備中引入 eSIM 遠端寫卡能力的態度都是積極的，其中 20% 的運營商對該技術的態度十分積極，運營商大多強調行銷管道未來必須從線下向線上發展的重要性，eSIM 支持的遠程寫卡能力是這個發展過程中必備的功能。

GSMA 指出，至於另外的 80% 運營商則是採取有選擇的謹慎狀態，對於物聯網、可穿戴設備等具備遠端寫卡能力是開放並歡迎的，但是在手機這個層面，將持續關注技術走勢和市場動態。

GSMA 表示， 2017 年全球支援 eSIM 能力的終端出貨量約 6000-7000 萬，預計到 2020 年保守估計會有 2 億的出貨量，甚至達到 3 億到 4 億的規模。

GSMA 說明全球最新商業動態，中國聯通在今年 4 月宣布將 eSIM 作為公司戰略，目前已經成立 eSIM 產業聯盟，計畫在年內發佈 100 款支援 eSIM 的產品終端，且達 1000 萬的使用者目標。

GSMA 強調，在消費電子產品方面也看到百花齊放的狀況，從 2017 巴賽隆納大會三星率先發佈 Gear S2 以來，今年蘋果新機和華為的智慧手錶都支持多個運營商的一號多終端商用業務；近期，通過與終端、模組、晶片和運營商等產業鏈多方的溝通，預計還將會有更多的產品進入到這個市場。