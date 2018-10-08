【豐銀投顧】國安基金不會、也不必進場！

◆盤勢分析

連番的下跌，有許多人又開始要求政府應該要護盤，但照過去的記錄，通常是下殺到接近 10 年線時才會護盤，而且是在出現非常不理性的情況下才護。最最最低的標準，也要大跌超過千點以上才會進場。現在大盤高點下殺下來還不到一千點，請問有什麼必要護盤？再說了，這不過是一個突發性的經濟事件，並不是全球的經濟出了什麼大問題 (特別是美國)，且下跌的原因在今年 2 月就發生過了，也沒有什麼新的利空再出來，所以未來就不需要想太多。另外有一個很重要的利多，那就是筆者曾經做過統計，只要是美國期中選舉，這二十年來在選前一個月，甚至二個月都從來沒跌過！不僅僅是美股，在台股也是如此！這個資料筆者本來在上週五上非凡電視台「錢線百分百」節目中要分析，只可惜因上週五盤勢重挫臨時換了題目。但相關資料在今晚的節目中會分析，也歡迎大家收看。

國際的資金目前有從股市、債市撤離，然後往避險三寶:「黃金、日圓、美公債」逃竄嗎？目前看來並沒有。充其量就是在新興市場與先進市場之間流動。這一點，我們可以從先進國家市場如歐、日股中看出並沒有重挫的情況中得到印證。既然如此，熱錢就有機會再回流新興國家包括港、台、韓股，如此一來，怎麼會有崩盤的可能？那又怎麼會需要國安基金護盤？未來的盤勢，筆者認為低點應該是落在下半週，也就是週四、週五這二天，最差最差，下週也會出現止跌買點。目前 5 日線與月線的負乖離已經開始加速擴大，負乖離越大，就越容易反彈，因此千萬不要在這邊看壞或在這邊才想放空。當然最近有不少看空的言論，動不動就說會跌破萬點、下跌到 9500、最扯的還有下看 5500 點的，這些我們都不必理會，照自己的腳步，就是等負乖離過大 + 量縮就準備進場做多即可，祝您操作順利！

豐銀投顧 李世新 分析師