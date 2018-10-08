【華冠投顧】手中持股該如何操作？

何丞唐 分析師

個股焦點：4743 合一、6172 互億、3086 華義、911616 杜康、4142 國光生、8291 尚茂、3083 網龍

上周台股大崩盤 600 點，今天續跌，創下金狗年最低點，但如果你是在我們鑽石王國，你還以為是大漲 200 點，我們全國會員都在開趴，怎麼這麼好賺！

9 月份，鋼鐵雙雄：9958 世紀鋼、2031 新光鋼大獲全勝！全國所有會員好朋友，包括聽節目、line 群組的好朋友，還跟你對時對價。各位現在 9958 世紀鋼，你有沒有發覺怎麼新聞報利多之後，現在股價不是 120 元耶，只有 85 元。如果你當初跟我們來「黃銅換黃金」，遇到上週大崩盤，你還賺 33%，9 成的人都在哀嚎的時候，你還是大贏家，你已經打敗 9.999 的人了，但如果能夠賣在 100 元，你已經全台灣第一了。

這波大跌 600 點，非常多的人會告訴你，叫你賣股票、叫你避開風險，我有說過，這樣也算不錯了，因為他有帶你避開風險。可是我也講了，「瑞凡，錢放在定存，也可以避開風險。」但是如果你找到的投資顧問，是全台灣最頂尖的，那這波大跌，要賺錢兩種做法，第一種，「大買生技類股、而且單股重壓」；第二種，「全力放空。」只有這兩種嘛，那我們就是第一種，而且買底到不能再底的股票，3176 基亞，從 447 元到 44.7 元，股價從高點到底部，剩不到 10 分之 1，底到不能再底，你看老師買股票多奧客。

稍微厲害一點的分析師可以帶你避開風險，但全國第一的分析師可以讓你不僅「避開風險，還能讓你毫髮無傷，獲利滿滿滿！」老師都跟你做未來了，你看 2327 國巨、2492 華新科，都創下半年來最低點。各位我之前一直跟你溝通一個觀念，輸家永遠跟你講：「怎麼可能。」因為代表他想的，跟賺的，完全相反嘛。例如：「被動元件怎麼可能會跌、鋼鐵股怎麼可能會漲、基亞怎麼可能會漲…」但如果是贏家，跟你講的是：「原來如此。」比方說：「原來如此！股票要從底部買起、底部賺起；原來如此！大跌股票 #$#*&$^%(族繁不及備載)，因為何老師說是景氣循環股。」各位，你會開始聽到很多人講被動元件、矽晶圓是景氣循環股了啦！全國第一開始講的，在這裡；全國第一的 line 群組，也是從我們開始的嘛；全國 3176 基亞當初最高 447 元，賺最多的也在這裡啦。

3176 基亞、6578 達邦蛋，在 10/1，第四季的第一天，我就叫你來「時來運轉」，直接送到你手裡，還告訴你，第一檔我不能講，你自己拿回去看。因為我全國會員還在買，我都在節目公開了，跟你講，股價不到 10 分之 1，上星期一、二、三，3176 基亞跌，我還是這樣講，而且我們還在買。是不是下跌買進，股票是不是都不用追。好啦，現在大盤已經跌 600 點，3176 基亞有沒有跌？沒有，還給你亮燈。手中有 3176 基亞、6578 達邦蛋的，你趕快來問怎麼操作吧，夠意思了吧。

PS. 其實也不是那麼歡迎你加 LINE ID，因為老師也是百忙之中，免費服務真正想賺錢的好朋友，畢竟每個月的訊息費用都是老師自掏腰包的，祝順心。

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