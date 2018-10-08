【華冠投顧】台股尾盤跌幅收斂，醞釀技術性跌深反彈!

台股今日延續上周跌勢，由電子股台積 (2330) 領跌，盤中最多再跌逾百點，指數最低 10403 點！尾盤可見低接買盤進場，跌幅收斂，終場下跌 61 點，10455 作收，價跌量縮格局。

上周影響台股利空頻傳，中美貿易戰愈演愈烈，台海危機，加上美股科技股連續重挫，讓今日台股延續跌勢，今由電子股台積電領跌，電子股跌 1.27% 重挫，僅靠股王大立光 (3008) 及金融與傳產撐盤，大立光漲 70 元 2.04%，金融股漲 0.45%，元大金 (2885)，富邦金(2881) 及國泰金 (2882) 等漲逾 1%，傳產股漲 0.08%，遠東新 (1402)，台化(1326)，統一超(2912) 及中鋼 (2002) 等股價收紅。提醒大家注意被動元件國巨 (2327)，凱美(5317)，智寶(2375)，日電貿(3090) 等多檔今日股價逆勢收紅。

就技術面來看，台股連續五個交易日指數下挫，今天再創新低，隨著指數連番下挫，已扭轉上升趨勢，短中長期均線全面下彎，形成層層反壓，不過短線台股因連續急挫後負乖離過大，有機會出現技術性反彈，而反彈強度關係到未來趨勢，須視政府護盤決心以及外資對台股態度而定。

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