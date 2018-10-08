【華冠投顧】武傑電台:台股跌跌不休!雙十國慶前國安基金護盤?!

陳武傑 分析師

武傑關注個股: 4736 泰博、8936 國統、3661 世芯 KY、2327 國巨、5278 尚凡。

台股盤勢分析:

護盤

持續在美股的重挫下，台北股市早盤下跌 - 49 點開出，雖然一度跌勢收小；但是在台積電的重挫下，指數一度下跌 - 113 點，尾盤跌幅縮小，終場下跌 - 61 點作收，收在 - 10455 點，成交量 1251 億。

雖然台股低檔買盤轉強，但在台積電的重挫下，台股再破新低!! 延續我們上星期的規劃… 台股殺盤已經出現『結構性傷害』，雖然盤中出現『神祕買盤』；建議不要過期待，傷害已經照成，恐怕要 3-5 個交易日才可止穩。台股當下的二大課題… 第一是『信心崩潰』，第二是『資本外逃』；嚴格來說… 我認為第一個問題會比第二個問題大。特別是在『雙十國慶』前夕，盤中連續買盤… 還是『護盤』可能性居多；因此台股真正的考驗會落在雙十過後，短線建議還是保守因應盤勢震盪。

武財神 - 陳武傑分析師跟多台股的分析與資訊! 歡迎在 LINE@或 FB 免費了解!

今天盤面上個股:

強勢的個股有:

4743 合一、1795 美時、4142 國光生、2617 台航、6547 高端疫… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，有任何股票問題大家也可以在 FB 或 LINE@上直接詢問我!

弱勢股方面:

3625 台星科、3227 原相、3563 牧德、8044 網家、2049 上銀、6173 信昌電、1597 直得… 等，這些股票有的是漲多修正，有的是籌碼太過凌亂，有的是財報不佳，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，最後還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

不定時在 LINE@或武財神陳武傑 FB 上有更多即時資訊與好股票你分享!

※以上內容由華冠投顧 陳武傑分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

歡迎免費加入陳武傑老師的 Line 群組 ID： https://goo.gl/kso8xF

詳細操作策略，請加入陳武傑 老師 Line 群組

服務電話：(02)6630-3221

華冠投顧官網：https://goo.gl/Sxjorg