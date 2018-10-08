【大行報告】中泰證券：財政貨幣雙積極 對衝經濟下行與外部摩擦

中泰證券發表研報指，7日中午央行公佈降準，晚間公佈財政部部長表態，提出“面對經濟下行壓力，中央已經明確，積極的財政政策要更加積極。”一般而言，年中由季度中央政治局會議對財政政策和貨幣政策定調，本次由部門負責同志公佈，或由於三季度經濟數據存在下行壓力，結合前期月度數據，三季度經濟增速有可能下滑至6.6%，採取更加積極的貨幣政策和財政政策，一定程度上有利於對衝經濟下行壓力和外部摩擦的惡化。

此外，採訪表示：“全面落實已出台的減稅降費政策，同時抓緊研究更大規模的減稅、更加明顯的降費措施”，由於今年出台的製造業增值稅僅降低了1個百分點，且政府工作報告中提到的稅率“三檔併兩檔”並未落地，未來增值稅稅率下調仍有空間，但結合今年國地稅合併、社保轉由稅務部門徵收，稅務部門或將更加側重理順機製，更大規模的減稅降費有望在明年落地。

研報指出，採訪還表示：“積極財政政策不是‘大水漫灌’式的強刺激”，“大力支持中央確定的重大項目建設，加強經濟社會發展的薄弱環節”，中西部重大基礎設施建設有望得到重點支持。但由於中西部地區即將迎來冬季休工等季節性因素影響，基建投資或到明年才能改善。

同時，採訪表示：“政府要過‘緊日子’，把省下的錢用於保障民生支出，用在老百姓身上，讓人民過上好日子”。未來財政支出有望進一步向醫療衛生、教育和社保等進行傾斜。

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