【大行報告】中泰證券：鋼鐵行業限產政策變化 料仍持較高強度

中泰證券發表研報指，9月至今鋼鐵板塊上漲0.02%，滬深300指數上漲3.13%，鋼鐵板塊跑輸滬深300指數3.11個百分點。9月板塊漲幅最大的三家為常寶股份(19.27%)、河鋼股份(13.59%)及包鋼股份(9.93%)，跌幅最大的三家為*ST撫鋼(-22.55%)、韶鋼松山(-10.87%)及華菱鋼鐵(-10.17%)。

研報指出，隨著行業限產政策變化，月内期鋼與股價大幅波動，近期唐山地區採暖季限產方案推出，當地企業按照其環保達標情況劃分為四擋進行不同比例錯峰生產。雖較之前一刀切方式更加靈活，但考慮到當地政府環保減排目標，中泰預計限產仍將保持較高強度。

但需要關註的是目前企業正在進行環保裝備改造，達標企業比例劃分後期可能會有動態調整。對於後期研判方面中泰依然維持4月17號降準後的大勢判斷，利率絕對位置偏低情況下，貨幣環境指引變化後，今年房地產將超出市場預期，成為支撐鋼鐵需求的最主要力量。低庫存狀態下，預計後期地產投資仍將維持高位，同時從產能週期角度看，行業四年資產負債表修復後併未轉向重新擴張，供給端依然健康，即使後期環保壓力減輕，行業盈利仍可維持高位。

此外，節日期間中美貿易摩擦仍難見緩和迹象，對整體市場估值不利，鋼鐵板塊短期更多仍以反彈修復思路為主，可以關註標的如柳鋼股份、馬鋼股份、華菱鋼鐵、方大特鋼、寶鋼股份、南鋼股份、新鋼股份、中國東方集團、三鋼閩光、韶鋼松山等。此外，近期環保限產趨嚴及禁止釩渣進口壓製釩產品供給端，而螺紋質檢標準趨嚴將對其需求形成支撐，供需偏緊驅動下釩價連創新高，攀鋼釩鈦作為龍頭將充分受益，建議積極關註。維持鋼鐵行業增持評級。

風險提示：環保限產不及預期;宏觀經濟大幅回落導緻鋼鐵需求承壓。