【大行報告】中泰證券：醫藥行業發展趨勢明確 創新藥研發為大趨勢

中泰證券發表研報指，2018年至今醫藥板塊跌幅-11.81%，285隻個股漲跌幅中位數水平位-22.5%;剔除新股，2018年初至今有50家公司漲幅為正，板塊内部個股行情持續分化。目前醫藥板塊2018年預測市盈率28.5倍，以TTM估值法計算估值約為28倍PE，相對全部A股(扣除金融板塊)的溢價率處於歷史中位水平。隨著政策的變化2016年起龍頭企業增速保持快速，表現較好的個股均為增速保持較快增長、基本面優秀的龍頭個股，且趨勢明確。9月份受“帶量採購”推進引發市場對於仿製藥降價的擔憂，進而蔓延到對整個板塊情緒的悲觀，先帶來主要的優質公司的大跌，比如恒瑞醫藥、樂普醫療、恩華藥業、華東醫藥等，後蔓延至整體板塊。回調之後，再考慮後面的估值切換，不少優質企業估值都到了長期配置區間，建議可以佈局符合長期趨勢的優質企業。

研報指出，創新藥物研發是大趨勢和長趨勢，無論是大藥企、創新型小藥企、轉型的藥企都在抓緊時間，加大力度投入研發或者對外引進產品，比如上市公司中龍頭企業恒瑞、復星、石藥、中國生物製藥、三生製藥等等;轉型中的天士力、步長等老牌中藥企業;非上市公司中的齊魯、揚子江;已經或者即將赴港上市的信達生物、豪森、亞盛藥業等等。對於創新藥物研發的大趨勢，不會改變。而仿製藥仿製藥未來三年的變革期，對於企業來說是機遇還是挑戰，取決於企業的實力，品種通過一緻性評價的能力和速度、原料藥製劑生產能力、成本等綜合實力。

此外，行業發展趨勢明確，創新藥產業鏈、高品質仿製藥、醫療消費升級、流通和零售的集中度提升仍是中泰推薦的投資主線。且10月份即將進入三季報披露期，建議關註業績超預期和持續優秀的個股。中泰團隊梳理了所覆蓋標的的三季度業績前瞻情況，建議關註智飛生物、泰格醫藥、樂普醫療等個股。及重點推薦恒瑞醫藥、復星醫藥、華東醫藥、樂普醫療、瑞康醫藥、科倫藥業、華蘭生物、恩華藥業。維持醫藥行業增持評級。

風險提示：政策擾動;藥品質量問題。