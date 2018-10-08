【大行報告】中泰證券：8月廣告市場持續分化 樓宇廣告高景氣度延續

中泰證券發表研報指，2018年8月中國廣告市場持續分化，傳統廣告增長略顯疲態，但樓宇廣告、影院視頻廣告高景氣度延續。中泰認為2018年8月中國廣告市場主要看點在於：傳統行業在樓宇廣告的投放量不斷增加;傳統媒體廣告市場同比下滑主要受電視、報紙、雜志拖累;及2018年8月娛樂及休閑行業在多個媒體上的投放量同比大幅上升。

研報認為，未來三年樓宇廣告的高景氣度仍將持續，主要邏輯有以下三點：隨著互聯網廣告成本的不斷上升，線下樓宇廣告CPM成本優勢開始顯現;傳統行業廣告主在樓宇廣告的投放量不斷增加;及通過消費者閑暇時間來進行宣傳廣告轉化效率更具優勢。

因此，推薦標的上中泰重點推薦線下樓宇廣告龍頭分眾傳媒。樓宇廣告和映前廣告持續高景氣，阿里巴巴戰略入股後打造線上線下全域營銷網絡;公司通過點位擴張、服務升級等方式獲得大客戶的青睐，進入收獲期有望帶來盈利高增;公司現金流充沛，股權質押率較低，具有良好自我造血能力。考慮到點位擴張帶來的成本上升，中泰預計分眾傳媒2018-2019年實現歸母淨利潤63.45、74.16億元，EPS為0.43、0.51元/股。維持傳媒行業增持評級。

風險提示：廣告行業政策變化風險、樓宇廣告競爭格局惡化風險、CTR數據覆蓋不全面風險