[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱 107/10/05 107/10/04 漲跌 (元) 漲跌幅 (%) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 15.04000 14.64000 0.40000 2.73224 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 13.42000 13.17000 0.25000 1.89825 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.39000 8.24000 0.15000 1.82039 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 19.59000 19.24000 0.35000 1.81913 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 14.16000 13.91000 0.25000 1.79727 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 18.21000 17.89000 0.32000 1.78871 瀚亞新興豐收基金B-南非幣 8.46040 8.31300 0.14740 1.77313 瀚亞新興豐收基金A-南非幣 11.28480 11.08830 0.19650 1.77214 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.68000 7.55000 0.13000 1.72185 元大台灣50單日反向1倍基金 12.49000 12.28000 0.21000 1.71010 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 16.72000 16.47000 0.25000 1.51791 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 11.03740 10.90540 0.13200 1.21041 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 11.03590 10.90400 0.13190 1.20965 瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣 13.66990 13.52700 0.14290 1.05641 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 9.31000 9.22000 0.09000 0.97614 元大標普500單日反向1倍基金 12.75000 12.63000 0.12000 0.95012 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.75000 10.65000 0.10000 0.93897 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣 10.21000 10.12000 0.09000 0.88933 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣 10.23000 10.14000 0.09000 0.88757 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣 10.23000 10.14000 0.09000 0.88757 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 12.78000 12.67000 0.11000 0.86819 元大巴西指數基金 5.95300 5.91000 0.04300 0.72758 瀚亞非洲基金-南非幣 11.31000 11.23000 0.08000 0.71238 瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣 9.93640 9.86660 0.06980 0.70744 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 19.98630 19.84990 0.13640 0.68716 摩根新興日本基金 25.16000 24.99000 0.17000 0.68027 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 20.47260 20.33770 0.13490 0.66330 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 12.20000 12.12000 0.08000 0.66007 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 9.27000 9.22000 0.05000 0.54230 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣 9.91000 9.86000 0.05000 0.50710 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------