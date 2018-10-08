新聞

[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱                                                        107/10/05  107/10/04 漲跌 (元) 漲跌幅 (%)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金               15.04000   14.64000   0.40000    2.73224
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金       13.42000   13.17000   0.25000    1.89825
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                       8.39000    8.24000   0.15000    1.82039
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                         19.59000   19.24000   0.35000    1.81913
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                 14.16000   13.91000   0.25000    1.79727
台新MSCI台灣單日反向1倍基金                                      18.21000   17.89000   0.32000    1.78871
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                          8.46040    8.31300   0.14740    1.77313
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                         11.28480   11.08830   0.19650    1.77214
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金             7.68000    7.55000   0.13000    1.72185
元大台灣50單日反向1倍基金                                        12.49000   12.28000   0.21000    1.71010
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                            16.72000   16.47000   0.25000    1.51791
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                         11.03740   10.90540   0.13200    1.21041
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                         11.03590   10.90400   0.13190    1.20965
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                     13.66990   13.52700   0.14290    1.05641
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                               9.31000    9.22000   0.09000    0.97614
元大標普500單日反向1倍基金                                       12.75000   12.63000   0.12000    0.95012
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                10.75000   10.65000   0.10000    0.93897
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣                               10.21000   10.12000   0.09000    0.88933
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣                               10.23000   10.14000   0.09000    0.88757
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣                               10.23000   10.14000   0.09000    0.88757
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金         12.78000   12.67000   0.11000    0.86819
元大巴西指數基金                                                  5.95300    5.91000   0.04300    0.72758
瀚亞非洲基金-南非幣                                              11.31000   11.23000   0.08000    0.71238
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                      9.93640    9.86660   0.06980    0.70744
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                      19.98630   19.84990   0.13640    0.68716
摩根新興日本基金                                                 25.16000   24.99000   0.17000    0.68027
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日  20.47260   20.33770   0.13490    0.66330
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                        12.20000   12.12000   0.08000    0.66007
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                         9.27000    9.22000   0.05000    0.54230
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣                              9.91000    9.86000   0.05000    0.50710
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
留言載入中...

相關新聞