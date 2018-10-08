華領醫藥-B(02552-HK)穩定價格期間已結束

華領醫藥-B(02552-HK)公布，與全球發售有關的穩定價格期間已於2018年10月5日結束。高盛(亞洲)、其聯屬人士或代其行事的任何人士(作為穩定價格操作人)，於穩定價格期間採取的穩定價格行動包括國際發售中超額分配合共1571.3萬股股份，佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數(超額配股權獲行使前)15%；Goldman Sachs International根據借股協議向ARCH Venture Fund VII, L.P.、Venrock Associates V, L.P.及Venrock Enterpreneurs Fund V, L.P.借入合共1571.3萬股股份，以補足國際發售中的超額分配；及於穩定價格期間按每股股份7.17港元至8.28港元的價格持續在巿場購入合共1273.25萬股股份。

穩定價格操作人高盛(亞洲)於2018年10月5日按國際發售的發售價部分行使，涉及合共298.05萬股股份，佔根據全球發售初步可供認購發售股份總數約2.85%，以便向ARCH Venture Fund VII, L.P.、Venrock Associates V, L.P.及Venrock Enterpreneurs Fund V, L.P.歸還用作補足國際發售超額分配的部分借入股份。