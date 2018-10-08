財政部部長：以更積極的財政政策護航中國經濟行穩致遠

今年以來，面對復雜多變的國內外形勢，中國經濟總體保持穩中向好態勢，但也面臨不少困難和挑戰。

保持中國經濟列車行穩致遠，一個重要前提是營造穩定可預期的宏觀環境。當前，積極的財政政策如何更加積極？減稅降費如何讓企業有更多獲得感？針對社會關切的熱點問題，財政部部長劉昆接受了新華社記者採訪。

積極財政政策不是“大水漫灌”式的強刺激

面對經濟下行壓力，中央已經明確，積極的財政政策要更加積極。

劉昆説，從執行情況看，今年積極財政政策的效應除了表現在大力減稅降費，還有加快債券發行和提速預算執行，確保地方政府加快資金使用，盡快發揮效益。

數據顯示，截至9月26日，地方政府新增一般債券已完成全年計劃的91.8%，新增專項債券已完成全年計劃的85%；前8個月全國財政支出完成預算的67%，9月份進度繼續加快。

劉昆説，積極的財政政策更加積極，絕不是要搞“大水漫灌”式的強刺激，而是要提高政策的前瞻性、靈活性、有效性，在擴大內需和結構調整上發揮更大作用，推動經濟高質量發展。下一步，積極的財政政策將從4方面繼續發力：

——加力減負。全面落實已出臺的減稅降費政策，同時抓緊研究更大規模的減稅、更加明顯的降費措施，真正讓企業輕裝上陣、放手發展。

——補齊短板。大力支持中央確定的重大項目建設，加強經濟社會發展的薄弱環節。

——促進消費。推動完善有利于提高居民消費能力的收入分配制度，深入研究論證個人所得稅專項附加扣除方案等政策，增加居民收入，激發居民消費潛力。

——節用裕民。政府要過“緊日子”，把省下的錢用于保障民生支出，用在老百姓身上，讓人民過上好日子。

預計全年減稅降費規模超1.3萬億元

在減稅降費力度持續加大背景下，今年上半年財政收入增幅高于GDP增幅引發輿論關注。

劉昆説，在積極財政政策作用下，今年減稅降費力度進一步加大。除年初確定的全年減稅降費1.1萬億元的政策措施外，又出臺了促進實體經濟發展、支持科技創新等的一係列措施，預計全年減稅降費規模超過1.3萬億元。

同時，財政部數據顯示，全國一般公共預算收入從今年一季度同比增長13.6%，到上半年增長10.6%，再到前8個月增幅放緩至9.4%，走出一條先揚後抑的曲線。

“我們在年初編制預算時已經預料到，今年上半年財政收入會保持一定增速，但下半年增速將回落。”劉昆説。

對于輿論關切，他認為，一方面從國際同口徑數據看，我國宏觀稅負並不高。“按照國際貨幣基金組織數據，2015年我國宏觀稅負為29%，世界各國平均水平為36.8%；2016年我國宏觀稅負為28.2%，2017年為27.2%，連續兩年下降。”

另一方面，要看到GDP和財政收入增幅計算口徑不同。

劉昆説，GDP增速以不變價計算，財政收入增速以現價計算，不能直接對比。比如，2017年GDP增速為6.9%，按現價計算為11.2%，比7.4%的財政收入增速高近4個百分點。2018年上半年，GDP增速為6.8%，按現價計算為10%，而財政收入增速為10.6%，7、8月份財政收入增幅已回落至6.1%、4%，預計全年財政收入增速會低于以現價計算的GDP增速。

他強調，減稅政策效應顯現需要一定的時間。如部分行業增值稅稅率從5月1日起下調，國內增值稅前5個月平均增速為19.5%，自6月份以來逐漸下降，8月份已降至2.1%。“隨著時間推移，企業對減稅降費的獲得感會有所增強。”

“我們還在研究更大規模的減稅、更加明顯的降費措施。”他表示，隨著相關政策落地實施，後幾個月財政收入增速將在低位徘徊。但在稅負進一步降低情況下，預計全年收入能夠完成年度預算，可能還會略有超收。

加大對重點領域和關鍵環節投入力度

減稅和增支，是積極財政政策發力的兩大工具。

劉昆表示，今年以來，中央財政積極調整優化支出結構，嚴格控制一般性支出，加強“三公”經費管理，加大對重點領域和關鍵環節的投入力度。

在推動區域均衡發展方面，今年中央對地方一般性轉移支付3.9萬億元，增長10.9%，是近年來增幅最高的一年。在資金分配中，重點向中西部等財政困難地區傾斜，增強這些地方的財政保障能力，促進基本公共服務均等化。

在支持打好三大攻堅戰方面，今年大幅度增加中央專項扶貧資金，安排了1061億元，同比增長23.2%，增加部分重點用于“三區三州”等深度貧困地區；安排大氣、水、土壤三項污染防治資金405億元，投入力度為近年來最大。

在加強基本民生經費保障方面，今年中央財政安排就業補助資金469億元，安排基本養老金轉移支付6697億元，安排困難群眾救助補助資金1396億元等，提高保障和改善民生水平。

在加大重點領域投入力度方面，劉昆表示，截至目前中央財政已累計下達地方基建支出4094億元，佔年初預算的94.2%，重點用于支持創新驅動、生態環保等領域基礎設施建設，推動經濟持續健康發展。

加大支出力度的同時，如何把錢花到實處，也關係著積極財政政策的效果。

日前，《中共中央 國務院關于全面實施預算績效管理的意見》對外公布，明確了今後一段時間全面實施預算績效管理的目標和方向。

“財政收入取之于民，用之于民，每一分每一厘都應該花到刀刃上，必須做到花錢要問效，無效要問責。”劉昆説，財政部將會同有關方面認真落實中央要求，努力做到“五個全”，即全覆蓋、全方位、全過程、全周期、全監督，讓績效管理覆蓋所有財政資金。

中國有能力克服中美經貿摩擦帶來的衝擊

美國新政府上任以來，奉行單邊主義、保護主義，不斷升級對華經貿摩擦。

劉昆表示，美方的做法，損害了中國企業的利益，也損害外國在華企業的利益；同時擾亂了世界經濟秩序，動搖了各國對未來經濟發展的信心。國際貨幣基金組織已將全球經濟預期增長率調低了0.7個百分點。

“我們一再強調，中國不想打貿易戰，但也不怕打貿易戰。”他説，根據世貿組織規則，為捍衛自由貿易和多邊體制，捍衛自身合法權益，中方已採取了有針對性的反制措施。

劉昆坦言，有局部地區、部分企業受到一定衝擊，但中國有能力把衝擊的影響縮到最小。對于受影響企業，財政部門已經制定了幫扶措施，包括協調解決企業在出口方面的問題，支持受影響企業內部轉崗和技能培訓等，幫助企業渡過難關。

此外，9月26日召開的國務院常務會議提出，將從今年11月1日起降低1585個稅目工業品等商品進口關稅稅率，再次展現我國主動擴大開放的決心。

劉昆表示，今年通過四次主動降關稅，我國關稅總水平將從去年的9.8%降至7.5%，這是我國兌現加入世貿組織承諾以後採取的主動擴大開放的行為，將惠及自身以及世界經濟發展。

“從目前看，我國宏觀經濟指標保持平穩，GDP增速連續12個季度保持在6.7到6.9%之間，營商環境也有較大改善。我相信中國的企業包括外國在華企業會渡過這一難關，發展得越來越好。”劉昆説。

新華社記者韓潔、劉紅霞