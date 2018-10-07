2018年香港酒店收入升幅可望成亞洲最高

仲量聯行酒店及服務業集團今天發表的最新酒店研究報告，預期香港酒店今年將成為亞洲酒店收入增長最快的市場。訪港旅客持續增加已令香港酒店的入住率升至歷史新高，並導致酒店房價上升。

今年上半年訪港過夜旅客按年增加6.2%，加上香港整體酒店平均可出租客房收入(每間可出租客房的平均實際營業收入)按年上升13%至1,214港元。在強勁的旅客居住需求，以及酒店新供應緩慢增長的情況下，仲量聯行預期酒店收入的增長趨勢將於今年持續，並帶動香港在今年錄得亞洲主要酒店市場最高的可出租客房收入升幅，料將上升超過10%。展望未來，今年落成的港珠澳大橋及廣深港高速鐵路，將令往來香港的交通更便捷及帶動對酒店的需求，仲量聯行對未來的訪港旅客數目及平均可出租客房收入的增長幅度樂觀。

目前香港有接近80,000個酒店房間，本行估計由2018至2022年酒店新供應的年均複合增長率為2.4%，較2007至2017年十年期的酒店供應年均複合增長率4.3%低，數字反映未來新酒店開幕會扭轉近期增長趨勢的機會大大降低。

酒店投資前景可觀，已吸引不少本地投資者吸納酒店投資。該行統計顯示，2017年至今，香港已錄得17宗酒店成交，成交總額達157.2億港元，交投活躍。