香港建造業的承傳與創新

建造業與音樂表面看來互不相干，但揉合在一起卻令人耳目一新。上周我在香港建造學院開幕典禮上，欣賞到多位年青學員，利用建造業的常用工具，包括鋁梯、不同大小的油漆筒、水管.....等，即席合奏一幕敲擊樂。他們的表演有型有款，充份展現了創意能將現實與藝術完美地揉合。

在當天的開幕禮上，無論是司儀、音樂表演者抑或是分享工作體會的年青人，都是建造業培訓課程的學員或畢業生，他們的分享正好展現了建造業培訓的演進，讓人眼前一亮。香港建造業的培訓工作歷史悠久，我在八十年代初，曾在當時的建造業訓練局擔任會計主任和秘書。當時正值香港基建急速發展的「黃金時期」，學員主要是男性，培訓課程設計也集中在工藝技術傳授。時至今天，相關的培訓工作已更多元化，除了專業技術及工程監督與管理等課程外，還增添創新建造科技的應用以及全人教育的元素，並且透過「專工專責」和資歷架構認證，讓行業更專業化，為入行的年青人搭建事業發展的楷梯。

雖然建造業培訓課程的內容及行業技術一直在更新，但不變的是那份薪火相傳的「傳承」與「工匠精神」，竭力將建造工藝傳承給下一代，要求工作與產品都做到最好、精益求精。在開幕禮上分享的學員和工作多年的畢業生，都公開感謝在校的老師兼師傅，看到他們的師徒情誼，著實令人感動。

昔日的地盤師傅與管工是「男士天下」，今天，卻又不乏女性擔任地盤的監工與經理，地盤工作已由予人「幹粗活」的印象，轉向專業化。隨著業界、政府和建造業議會多年來的努力，現時建造業工人的薪酬待遇、事業前景及工作環境，持續有所改善；行內許多工種，工資水平不俗，且具晉升前景。工地環境亦較以往安全及整潔。

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未來五年，本港整體工程建造量將維持平均每年二千五百億至三千億水平，包括大量公私營房屋建設、多個醫院發展及重建計劃、新市鎮擴建、機場第三條跑道等，建造業人手需求非常殷切，從業員也因而擁有更廣闊的發展前景。

我相信，建造業的大趨勢是從業員將不會再單單講求「食力」，而是更多的要求「食腦」，追求更高的專業水平，更高的工作「含金量」。因此，政府會繼續支持建造業議會的工作，為業界的年青人提供更多優質培訓機會，提升從業員的專業水平和形象。剛剛開幕的香港建造學院便是一個例子，學院會為學員提供達資歷架構水平的文憑課程，鋪設明確的晉升階梯。學院亦不只是提供單純的職前工藝培訓，而是涵蓋全人教育元素，包括運動科目和義工服務，讓學員得到全面和正面發展，從而培養對行業的歸屬感和社會責任感。

此外，雖然香港基建及樓房建造在國際屬先進水平，但具體施工方法及應用創新科技方面，仍然有很大的改進空間。因此，我在擔任發展局局長時，便與建造業議會構思成立創新及科技應用中心，為建造業界提供本地及海外嶄新技術資訊，協助中小企引進有關的新技術。中心已於去年底開幕，相信長遠有助提升香港施工質量的水平、效率和安全。

早前我在預算案撥出10億元成立的「建造業創新及科技基金」，亦在上周開始接受申請。數千個合資格的建築公司或顧問公司，特別是中小企，可以就購置和使用建築訊息模擬(BIM)、組裝合成(MiC)、鋼根預製組件、自動化機械及數碼科技等設備和技術，申請相關資助，資助比例可達七成。如果新產品是由本地研發，資助比例更高達七成半。基金亦會支持從業員和修讀相關學科的本地學生，參與建造科技培訓及考察活動等。

政府亦會發揮帶頭作用，由今年起3,000萬元以上的工務工程項目必須採用BIM；同時，政府也會要求部門更多使用鋼筋預製組件，希望可以起到示範作用。最近，將軍澳百勝角消防處紀律部隊宿舍，便是首個採用MiC建築法的工程項目。

透過從業員的培訓、行業技術創新與提升，以及政府採購政策的調整，我們希望與業界攜手，推動行業朝更專業、更創新、更有效率和更安全的方向發展，成為香港經濟發展的支持力量，也為建造行業的從業員提供更好的事業前途。

財政司司長陳茂波網誌 2018年10月7日