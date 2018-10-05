【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

美債殖利率持續攀升，美元走強持續對新興市場資金造成壓力，台股今日跳空開低隨即震盪下行，市場預期台積電法說將下調營運展望，同時美軍擬在台海軍演，市場恐慌情緒蔓延形成多殺多，加權指數盤中一度重挫逾 266 點，收盤下挫 201.79 點，外資於期現貨合計賣超近百億。

《國際金融市場焦點分析》

美國經濟數據強勁，昨日公布上週初領失業金人數再度下降，加上 ADP 就業人數以及 ISM 服務業指數均優於預期，市場樂觀看待週五非農就業報告，同時 FED 主席鮑威爾偏向鷹派的發言也持續發酵，即使有避險需求支撐，債市賣壓依舊沉重，美國 10 年債殖利率升破 3.2%，使得賣壓延燒至股市，繼週四歐美股市下跌後，今日亞股延續近期跌勢，再度全面走低。

《國際商品市場焦點分析》

伊朗原油供給問題，一度帶動早盤 WTI 原油期貨站上 76 元大關，不過稍晚，受到美元指數維持強勁走勢，導致新興市場再度出現重挫，市場擔憂若新興市場出現危機，將可能導致原油需求銳減，加上昨日市場傳出沙烏地阿拉伯與俄羅斯私下達成增產協議影響，導致昨日 WTI 原油期貨及布侖特原油期貨同步出現重挫；農產品出口數據表現優異，推動玉米及小麥期貨同步上漲。

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