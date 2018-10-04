【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

美國就業數據強勁加上 FED 主席發表偏鷹派談話，美元大幅走強再度對新興市場構成壓力，今日台幣開盤即重貶逾 1%，電子指標股台積電及鴻海重挫超過 2%，傳產族群也在塑化股領跌下疲弱，僅金融股相對抗跌，加權指數收盤重挫 145.03 點；外資於期現貨大幅賣超合計 488.5 億。

《國際金融市場焦點分析》

美國 ADP9 月就業人數增加了 23 萬人，增幅為 2 月以來最高，且優於預期的 18.5 萬人，顯示美國就業市場依舊強勁，加上聯準會主席表示目前美國利率距離中性利率仍遠，似乎暗示 FED 將持續維持升息路徑，美債殖利率創新高，美元也同步走強，對新興市場資金造成排擠效果，港幣近期再度轉弱衝擊港股市場，恆生指數今日開盤即跳空下挫，並於午後擴大跌幅，下跌超過 2%。

《國際商品市場焦點分析》

市場傳出沙烏地阿拉伯與俄羅斯將聯合增產，加上 EIA 公佈原油庫存數據，原油大增 800 萬桶影響，使得原油下跌，不過受到汽油及蒸餾油庫存數據表現優異，原油市場供給緊繃等因素影響，推動 WTI 原油期貨及布侖特原油期貨再度創高；ADP 就業人數優於預期，帶動美元指數走強，推動貴金屬相關之黃金及白銀期貨與農產品相關之黃豆、玉米及小麥期貨同步下跌。

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