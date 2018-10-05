紐約匯市─日本將容許超長國債殖利率上升 歐元還是取決於義大力

由於美國經濟強勁增長，美元表現優異，而包括歐元區在內的其他大型經濟體的經濟數據則低於預期。週四 (4 日) 美元兌歐元和日元稍微走弱，但仍接近近期高點。投資人評估全球政府債券危機的影響，將美國基準國債收益率提升至 7 年高點。

包括美國聯準會 Fed Reserve 主席鮑威爾 Jerome Powell 在內的官員，給予的強硬言論，及強勁的經濟數據做支撐，另投資人擔憂。

鷹派的美聯準會發言、上週三的預期升息後、及預計 12 月將再次升息的言論，和明年將再升息 3 次，2020 年升息 1 次的說法，都把美元推升至高點。

投資者正在關注美國通膨上升的跡象，並且在上個月就業數據顯示 8 月份工資增長率達到 9 年來最高水平。亞馬遜 (AMZN-US) 在內的公司提高了最低工資標準，有望衝通膨。但外媒發現，亞馬遜雖然將其每小時員工的最低工資提高到 15 美元，但這是以每月獎金和股權激勵措施作為代價，員工將在月底失去每月獎金及股權激勵。

週五 (5 日) 即將公布的 9 月份美國就業數據，將為工資增長和勞動力市場實力提供新的跡象。

美元兌日圓價格日線趨勢圖 / 圖：xe

因《路透社》報導稱日本央行將容忍超長報酬率進一步上漲，只要漲幅不會使 10 年期國債殖利率遠高於其 0% 的目標水平。週四早些時候，日元兌美元匯率跌至 114.54，為 11 個月以來的最低點，之後回落至 113.79。

花旗集團技術分析師週四在一份報告中寫到，美元在 114.32 和 114.73 之間面臨強大的技術阻力，可能令投資人對美元進一步上漲持謹慎態度。

週三突破技術支撐位的 1.15 美元後，歐元兌美元也從 6 週低點反彈。

歐元受到意大利債務、財政計劃、以及未來與歐洲關係的不確定性的影響，這些市場令市場感到不安並加劇了與其他歐元區領導人的緊張關係。