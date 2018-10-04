【華冠投顧】三天果然狂殺了357點!!!幸運星週二預言的「「急跌段」」何時結束?

林幸蓉 分析師

焦點個股：3176 基亞、6578 達邦蛋、2337 旺宏、2408 南亞科、2049 上銀

【國際黑天鵝滿天飛】

中美貿易 + 義大利赤字預算問題 + 印尼、印度等新興國家貨幣競貶 + 印度公債問題，連外匯存底雄厚的台幣也連續貶 4 天（貶了 3 角）。油價持續上漲創高，美股盤中雖創歷史新高，但經濟數據佳，Fed 主席鮑爾說「美國經濟好到難以置信」結果引發升息疑慮（利多也被當利空解釋），使美股期貨應聲下跌百點。加上 CNN 表示美國軍艦下個月將至台灣海峽實彈演習（中美關係惡化，台股開盤即跳空跌破年線！今日權值股都很弱…… 收盤大跌 145 點，成交量 1,097 億！三天內狂殺了 357 點！！！OTC 則有生技股護盤，跌幅相對較少，僅 0.73%，成交量 238 億。合計上漲檔數 371 家，下跌檔數 1,046 家……

【資金避風港－生技】

漲停清一色皆為生技。6578 達邦蛋、3176 基亞、4168 醣聯漲停，2390 云辰、1786 科妍、4174 浩鼎、4736 泰博等……

【今天補殺的族群如下】

DRAM：2337 旺宏、2408 南亞科

PCB：6274 台燿、6213 聯茂、4927 泰鼎 - KY

PA 功率放大器：2455 全新、8086 宏捷科

工具機：1590 亞德客 - KY、1597 直得、2049 上銀

光學：3630 新鉅科

半導體：2388 威盛、2329 華泰、3265 台星科

其他：2360 致茂（破底）

10 月 2 日星期二早上大盤上漲時，幸運星帶全國會員獲利了結全部持股，並第一時間在節目中及群組中緊急通知好友們……「「大盤將有大轉折」」，會進入「急跌段」！！請大家要小心，安全帶綁好…… 大盤連殺三天狂殺了 357 點！！！相信大家都避開了！！殺完了嗎？？？下一波主流出現了嗎？？？

文章篇幅有限…… 今日節目分析…… 歡迎免費加入幸運星 LINE 粉絲群…… 免費隨點隨聽《股市幸運星》節目……

最後祝大家明日操作順利！！！

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