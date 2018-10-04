【華冠投顧】賴昇楷：台幣貶外資賣 台股繼續往南走 賣壓何時大減? 先看「成交量」

賴昇楷 分析師

＜大盤分析＞

上週四美元指數轉強，此後天天走高，此舉引發亞幣急貶、亞股連跌，台股也難置身事外。昨日美元指數再度大漲，今日亞股全倒，大盤跳空開破昨低後繼續摜破 9/19 低點（新一輪美中貿易戰利空出盡的起攻點）以及年線，終場大盤 - 145 點，OTC 指數 - 0.74%。

今天盤面大跌的個股不少，有高基期進行補跌的《2912 統一超》、《1216 統一》... 等，有低基期爆量破底的《2408 南亞科》、《2337 旺宏》... 等，能夠逆勢上漲的則是生技族群如《3176 基亞》、《4174 浩鼎》... 等，風電族群如《9958 世紀鋼》、《2013 中鋼構》... 等，由於主跌的多為大型股，能漲的多為小型股，使得指數的跌勢相當重。

今日大盤委賣張數其實不大，已降到連日來的低檔水位，不過成交量擴增顯示賣方急於成交因此不太掛單就直接貼著市價調節，故而未來幾日只要見到成交量急縮，便代表賣單的急迫性降低，盤勢將很容易反彈，反之如果成交量無法急降，盤勢就不容易止穩。

＜操作策略＞

大盤失守 9/19 低點（新一輪美中貿易戰利空出盡的起攻點），短線轉由空方掌控，在未見止穩訊號前，操作採取 "多空雙向" 方式。

＜實買賣盤個股＞

所謂「實買盤」股，就是當市場恐慌、指數走弱時，依然能逆勢上攻或者連日墊高的個股，正常情況下，當大盤在走跌時，一檔個股即便有買盤想承接，也只需掛著低接就好，犯不著花更高的成本往上敲。願意直接往上買，代表買盤夠積極，而這種具有特定買盤敲進的個股通常會是盤勢止穩後相對強勢的標的，因此當大盤在跌時，可以每天紀錄「萬綠叢中一點紅」的個股，一旦大盤止穩甚至反彈，便有現成的口袋名單。同樣的邏輯顛倒過來，就是所謂的「實賣盤」股。

大盤自週二 (10/2) 正式起跌前，便有許多個股出現大咖趁著大盤反彈逆勢調節的「實賣盤」現象，像是《2351 順德》、《2360 致茂》、《5269 祥碩》... 等，待大盤正式起跌，這些個股跌勢更加一發不可收拾。反過來說，大盤連續急跌三日，當可運用同樣的邏輯來尋找「實買盤」標的。

除了具備實買盤條件外，如果兼具基期夠低的條件，還可進一步降低風險，因為即便停損，其下檔空間也很有限，這幾天能夠逆勢抗跌而又基期夠低的個股有哪些呢？歡迎加入昇楷 Line@ (點擊 http://line.me/ti/p/@ace168 或搜尋 ID: @ace168) 後，到主頁看盤後分析文便清楚。

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