台股盤中－外資續撤股匯雙殺 權值三巨頭走弱 下探10700點

台股今 (4) 日在外資資金持續撤出下股匯雙殺，前三大權值股台積電跌逾 2%、鴻海跌 1.9%、台塑化跌逾 3%，加權指數早盤大跌逾 160 點，除再度失守年線外，更下探 10700 整數關，回測前波低點，預估今日成交量為 1100 億元。

美股連 2 天創高，行情火熱，不但未能激勵台股反彈，反而產生磁吸效益，資金紛紛轉移陣地，今天盤中台幣貶值 1 角，台股股匯雙殺情況趨嚴。

觀察今日權值股表現，台積電、鴻海、台塑化同步重挫，是台股下跌逾百點主因，集團股方面，統一、統一超今日表現也調為弱勢，跌幅逾 2-3%。

不過，相較台積電、鴻海重貶，股王大立光表現較持穩，在平盤附近展開震盪，早盤更一度翻紅，大成鋼則因併購題材續強，今日漲逾 4.89%，股價重返 50 元之上，表現相對搶眼。

族群股方面，大盤走弱影響下，擁政策題材的生技族群相對有撐，基亞也強攻漲停，來到 50.4 元，中裕更大漲 8%，訊聯、浩鼎、泰博拉出半根漲停，研漲也漲逾 4%，成為盤面上相對強勢的類股。

此外，被動元件雖早盤在國巨、華新科、禾伸堂早盤也力守紅盤帶動下，表現相對有撐，但午盤前賣壓出籠，股價下殺，呈現翻黑震盪格局。

分析師指出，在外資持續撤出、內資也未明確表態下，台股呈現群龍無首，市場信心不足，導致跌勢加劇，加上國際間油價飆漲、美元強勢、利率走高三大因素下，資金觀望意味濃厚，短期內需關注能否守住 10700 下檔支撐區，再進行反彈攻勢。