【財華社-港股早評】 2018年10月4日

1. 港股信息
1.1. 港股美國ADR
港股美國ADR收報恒生指數26973(-117.95/-0.44%)。
港股通持續增持股票:
A股休市，暫無數據
1.2. 港股沽空數據
上日(10月3日)沽空金額下降至 港幣 100.83億元，(前交易日沽空金額158.95億元，同比下降-36.57%)。沽空金額佔整體成交金額674.519億元的14.95%(上日佔整體成交17.48%)。整體成交金額 下降至 674.52億元(上日成交909.81億元 / 同比下降 -25.87%)，沽空金額下降至 100.83億元(相比上日沽空金額158.95 億元 / 下降-36.57%)，非沽空金額下降至371.9億元(上日非沽空總成交金額570.8億元 / 下降 -34.85%)。
港股成交金額結構表
1.3.1 沽空比例分佈:
整體成交金額 下降至 674.52億元(相比前交易日成交金額909.81億元 / 下降 -25.87%)，藍籌股沽空佔整體沽空金額 100.83 億内其中 56.57 億(前交易日藍籌股沽空金額95.56億元 / 同比輕微下降 -40.81%)，沽空金額56.57億元佔整體沽空金額100.83億中比例為 56.11 %。非藍籌股沽空佔整體沽空金額 100.83 億内其中 44.27 億(前交易日非藍籌股沽空金額95.56億元 / 同比下降 -30.18%)，非藍籌股沽空金額44.27億元佔整體沽空金額比例為 43.9 %。