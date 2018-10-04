匯豐渣打齊降港GDP預測

中美貿易戰火拼及港息上升雙重打擊香港經濟增長前景，兩大發鈔銀行齊下調本港經濟增長(本地生產總值，GDP)預測。匯豐銀行日前把今年本港GDP增長由原預期3.8%，降至3.5%；渣打銀行昨日接力把增長預測從3.8%調低至3.6%，皆退至政府預測介乎3%至4%的中間水平。彭博綜合34家券商估計，香港今年GDP增長中位數3.6%，較去年實際升幅3.8%放緩。第三季度GDP將於下月16日公布。

綜觀內外環境均對香港經濟增長有負面影響，內部而言，香港銀行上周終見12年來首度調升最優惠利率（P）及港元儲蓄利率，進入加息周期恐對投資及貸款需求帶來壓力。滙豐報告指出，未來港息上升令借貸及投資意欲下降，將為私人消費、財富累積及樓市帶來負面影響，不利經濟增長。

渣打亦稱，港息趨升加重供樓負擔，二手成交將更淡靜，可能令私人投資情緒降溫，整個物業市場與各項公私營投資息息相關，香港次季整體市場投資總額按年僅升0.2%，較首季度的4.2%大幅放緩，可預期未來GDP升幅會較上半年減慢。

外圍環境有更大不明朗性，渣打認為，中美貿易摩擦暫未對香港貿易造成打擊，惟本港是開放型經濟體，貿易戰升溫勢影響港商，特別是中小企的營運信心。滙豐也指出，貿易戰未有緩和跡象，勢拖累中國經濟活動，而香港作為中國最主要轉口港將受牽連，香港重點產業如金融服務及物流業會受損，如果貿易摩擦惡化，影響恐更大。