中國財政部透過香港金管局增發45億元國債將於下周三投標

中國財政部周三稱，中央政府透過香港金融管理局的債務工具中央結算系統（CMU）增發45億元人民幣國債，將於10月10日進行投標，10月12日交收。

公告顯示，本次新增2020國債本金總額為30億元，將與原2020國債合並構成同一系列。新增2023國債的本金總額為15億元，將與原2023國債合並構成同一系列。

國債面值50萬元，每項投標以50萬元或其整數倍數為單位，價格報價變動幅度為萬分之一（0.01%），保留小數點後兩個位數。

財政部委任交通銀行股份有限公司香港分行作爲發行及交存代理，負責協助財政部辦理增發國債招標事宜。

原2020國債為於2018年7月9日發行於2020年到期、年利率為3.65%的33億元國債，2023國債為同日發行於2023年到期、年利率為3.80%的17億元國債。

中國財政部於9月底曾表示，將於近日在香港發行30億美元主權債券，同時財政部還將對7月發行的人民幣國債進行續發，發行金額50億元人民幣。

2018年，中央人民政府國債余額限額為156,908.35億元，主要用於農業基礎設施及農村民生工程建設，保障性住房建設，教育、醫療衛生等社會事業建設，調整產業結構，節能減排和生態建設，支持企業自主創新、技術改造及服務業發展，鐵路、公路、機場和港口等基礎設施建設。

路透香港10月3日