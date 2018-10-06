〈房貸族照過來〉兩大族群別掉進寬限期「先甘後苦」陷阱

「房貸寬限期」議題近期正夯，面對長逹數十年的房貸，為了不讓還款壓力影響生活品質，不少購屋民眾會選擇申請寬限期，以減緩購屋初期的還款負擔，然而房貸寬限期事實上是一種「先甘後苦」的還款方式，寬限期結束後，每月除了利息之外，就要開始攤還本金，金融業者建議，自住需求、短期不打算換屋的族群，最好不用使用到貸款寬限期，而是應考慮延長整體貸款年期；投資客或是短期將換屋的買家倒是適合利用寬限期。

所謂房貸寬限期是指償還房貸「還息不還本的寬限期間」，一般銀行會提供 2-3 年的寬限期，讓購屋民眾在寬限期內，每月只需繳交貸款利息，不需攤還本金，因此壓力也較輕。舉寬限期 3 年為例，寬限期結束後，每月除了利息之外，就要開始攤還本金，而且原本要用 20 年攤還的本金，變成要用 17 年還完，每月平均要攤還的金額因此變多，還款的負擔也大幅增加。

由於房貸寬限期是一種「高槓桿」的購屋操作模式，並不是任何人都適用，以 2000 萬的房子，貨款額度 7 成，房貨利率 2%，還款年限 20 年舉例，若使用 3 年寬限期，前 3 年每月雖只需繳 2 萬 3333 元的利息，但第 4 年起，每月連同本金攤還，一口氣就跳升到 8 萬 1010 元，還款壓力暴增，而且 20 年總攤還金額要壓縮到 17 年就需還清，還款總額還比一般本息攤還多繳了 36 萬 8384 元，因此想申請寬限期，必須先審慎評估自己還款及未來風險承擔能力。

金融業者建議，一般自住型或短期不打算換屋的買家，最好不要輕易申請「寬限期」。

或許你會問，就是考量資金問題，才申請寬限期，但是金融業者表示，寬限期若越延越長，不只繳給銀行總利息變多，一過了甜蜜期後，還款費用會頓時暴增，還會壓縮本金還款年限，民眾選擇寬限期前先評估自身還款能力，並非各種族群都適用。

而且金融業者還提醒，現在全球進入升息循環期，台灣雖然尚未升息，且預期今年可能也不會升息，但是央行也示警不會永遠低利率，一旦升息，房貸族壓力又將更加重，若是選擇房貸寬限期，本息攤還又加上升息，恐會壓得荷包難喘息。

金融業者進一步建議，如果剛開始覺得買屋負擔較重，可以考慮延長整體貸款年期，以避免房貸越還越重，才能免於一輩子淪為屋奴，或是繳不出房貸，而淪為法拍屋。

金融業者指出，但若是短線進出房市的投資客，或是短期會換屋的買家，則適用申請寬限期。

金融業者說明，投資客是因為持有房子的時間短，為降低養屋期間的資金負擔，適合利用寬限期，以賺取最大的房屋買賣價差；而有能力換屋的買家，只因為舊屋尚未賣掉，此時也能運用寬限期先舒緩前期資金緊張的狀況，待舊屋賣掉後有大筆資金進帳，就能快速償還房貨本金，減輕還款壓力。