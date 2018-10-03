“重營銷，輕研發”，小熊電器IPO能否順暢？

說起國内的小家電企業，必然少不了小熊電器，特别是旗下酸奶機，自上市以來得到了國内外消費者的一緻認可，在行業内有“自製酸奶專家”的美譽。隨著業績的膨脹與盈利能力的提升，小熊電器也不再偏於一隅，開始將目光瞄準資本市場，意欲“圖謀”更大的發展機會。

圖源：小熊電器官網

小熊電器意欲登陸資本市場

小熊電器成立於 2006 年 3 月，是一家以自主品牌“小熊”為核心，運用互聯網大數據進行創意小家電研發、設計、生產和銷售，併在產品銷售渠道與互聯網深度融合的“創意小家電+互聯網”企業。

銷售模式上，小熊電器的產品主要通過線上經銷、電商平台入倉和線上直銷方式在天貓商城、京東商城、唯品會和蘇寧易購等主流電商平台和拼多多、平安好醫生等新興電商平台進行銷售；同時，公司佈局線下銷售渠道以及出口銷售，充分利用經銷商或海外客戶的資源和經驗優勢，將產品滲透至線下流通渠道，實施全渠道運營的銷售模式，加速線上線下融合發展。

受益於近幾年電子商務的快速發展，及互聯網高效率、低成本以及倉儲物流技術等的便利、快捷優勢，小熊電器業績增勢顯著。據招股書顯示，2015財年、2016財年、2017財年，小熊電器營業收入為7.25億元（人民幣，下同）、10.54億元、16.47億元；歸屬於母公司所有者的淨利潤分别為0.72億元、1.06億元、1.47億元。2018年1-6月，小熊電器營業收入和淨利潤為9.18億元、0.85億元。

圖源：小熊電器招股說明書

其中，線上銷售是公司收入來源的主要渠道，報告期内線上收入分别為 6.4億元、9.6億元、15.1億元、8.26億元，佔總收入比重為88.61%、91.6%、91.93%、90.58%。主營業務毛利率分别 34.72%、33.97%、33.16%、33.12%。對比同行，小熊電器毛利率稍稍勝出，美的集團2015-2017年主營業務毛利率為26.35%、28.59%、26.26%，九陽股份2015-2017年主營業務毛利率為31.84%、32.65%、32.97%，蘇泊爾2015-2017年主營業務毛利率為29.34% 29.77%、30.83%、29.77%。

值得註意的是，小熊電器品牌宣傳費一直居高不下，2015-2017年品牌宣傳費分别為1984萬元、3552萬元、8781萬元，2018年上半年4293萬元，佔比營業收入的2.74%、3.37%和5.33%、4.68%，高於同行。但在研發上，小熊電器則低了很多，2015-2017年、2018年上半年，小熊電器研發投入分别為992萬元、1653萬元、2508萬元、1695萬元，佔營業收入比重為1.37%、1.57%、1.52%、1.85%，還沒有營銷投入的一半。

在互聯網普及的當下，營銷的確有著舉足輕重，但作為家用電器製造企業，研發才是企業立足的基石，“重營銷，輕研發”，長此以往，小熊電器將可能面臨市場份額萎縮的風險，畢竟消費者要買的是質量，併非明星的“臉蛋”。除此之外，小熊電器亦面臨其他多重風險。

風險因素不容忽視

據招股說明書顯示，報告期各期末，小熊電器存貨賬面價值分别為 11,752.36 萬元、16,595.16 萬元、25,065.14 萬元和 20,078.71 萬元，佔當期總資產的比重分别為 44.22%、38.41%、34.39%和 26.99%，存貨賬面餘額保持較高水平。 高存貨固然有助於應對接下來的“雙11”、聖誕、春節等活動短期大量供貨需求，但如果對於促銷活動帶來的銷量預測不夠準確，則可能出現產品備貨較多，導緻佔用較多營運資金，影響經營性現金流，增加財務風險，降低盈利質量；同時計提存貨跌價準備的增長亦對經營業績產生一定影響。

另外，我國電子商務在經過多年高速增長後，逐漸步入緩步慢行階段。根據中國電子商務研究中心出具的《2017 中國網絡零售市場數據監測報告》，2014 年度-2017 年度，中國網絡零售市場交易規模分别為 2.79 萬億、3.88萬億、5.16 萬億、7.18 萬億，分别較上年同期上漲了 50.00%、39.07%、32.99%、39.15%；2018 年預測數為 9.39 萬億元，較同期上漲 30.78%。小熊電器銷售主要以線上銷售為主，如若線上電商市場增速下滑，則公司可能面臨銷售增速放緩或收入下滑的風險。

從此次募集資金的用途來看，將主要用於生產建設項目、家電製造基地項目、研發中心建設項目、信息化建設項目，都屬於固定資產項目。預計上述項目建成後，小熊電器將新增固定資產 87,345.84 萬元，每年產生固定資產折舊 9,749.21 萬元，相當於 2017 年公司利潤總額的 48.82%。如果市場環境發生重大不利變化，募集資金投資項目不能產生預期收益，則公司存在因固定資產折舊增加而導緻利潤下滑的風險。