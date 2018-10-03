推名模條款、卻暫緩長照扣除額挨轟 財長：稅改已讓受薪階級受惠

財政部本會期將推薪資費用核實減除方案修法（俗稱名模條款），但卻暫緩先前已成共識的長照扣除額，遭外界批評有嘉惠富人之嫌，財政部長蘇建榮對此表示，今年初的稅制優化方案實施後，約 542 萬戶申報戶受惠，其中薪資所得特別扣除額更調高至 20 萬元，範圍已涵蓋多數受薪階級。

蘇建榮今天出席立法院財委會進行業務報告並備詢，由於財政部規劃在本會期推動名模條款修法，但 9 月下旬時，卻因稅基脆弱等考量，臨時對長照扣除額修法喊卡，引來立委批評，認為財政部只推受惠對象為高薪階級的名模條款，恐有嘉惠富人之虞。

立委賴士葆質詢時指出，名模條款修法，受惠對象大多是名模藝人、高專業的高薪族群，估計僅 5 萬戶受惠、稅損約 40 億元；但長照扣除額修法後，估算至少有 80 萬戶需要長照，稅損約 76 億元，質疑財政部為何不優先推動能照顧弱勢的長照扣除額修法？

對於立委的質疑，蘇建榮解釋，「名模條款」是針對大法官 745 號釋憲，必須在明年 2 月前上路，有時間上的壓力。

他並強調，一定會推長照扣除額，但要等明年評估整體報稅狀況，如果綜合所得稅基擴大，就可增列長照扣除額。

蘇建榮澄清，財政部從來沒有做過劫貧濟富的事。他並舉例，年初所得稅改調高四大扣除額後，約有 542 萬戶申報戶受惠，其中薪資所得特別扣除額調高到 20 萬元後，等於照顧年收入低於 200 萬元的多數受薪階級，絕非外界所稱，劫貧濟富、嘉惠富人。