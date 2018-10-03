[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱 107/10/02 107/10/01 漲跌 (元) 漲跌幅 (%) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 14.11000 13.67000 0.44000 3.21873 復華恒生單日反向一倍基金 8.98000 8.70000 0.28000 3.21839 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 30.12000 29.54000 0.58000 1.96344 華頓全球黑鑽油源基金 5.99000 5.90000 0.09000 1.52542 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 17.60000 17.38000 0.22000 1.26582 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.11000 8.01000 0.10000 1.24844 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.93560 10.80180 0.13380 1.23868 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.93700 10.80320 0.13380 1.23852 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.43000 7.34000 0.09000 1.22616 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 18.92000 18.70000 0.22000 1.17647 元大台灣50單日反向1倍基金 12.08000 11.94000 0.14000 1.17253 安聯全球油礦金趨勢基金 8.95000 8.85000 0.10000 1.12994 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 13.68000 13.53000 0.15000 1.10865 保德信全球資源基金 8.31000 8.22000 0.09000 1.09489 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 16.23000 16.06000 0.17000 1.05853 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 11.15000 11.05000 0.10000 0.90498 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 12.42000 12.31000 0.11000 0.89358 國泰全球資源基金美元級別 0.19450 0.19280 0.00170 0.88174 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 19.49000 19.32000 0.17000 0.87992 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.49000 11.39000 0.10000 0.87796 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.83000 13.71000 0.12000 0.87527 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 11.56000 11.46000 0.10000 0.87260 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 11.69000 11.59000 0.10000 0.86281 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 14.08000 13.96000 0.12000 0.85960 國泰全球資源基金台幣級別 6.03000 5.98000 0.05000 0.83612 野村全球品牌基金 28.55000 28.33000 0.22000 0.77656 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 28.32000 28.12000 0.20000 0.71124 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.05070 7.99590 0.05480 0.68535 第一金全球大趨勢基金 24.40000 24.24000 0.16000 0.66007 永豐主流品牌基金 18.41000 18.29000 0.12000 0.65610 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------