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[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱                                                        107/10/02  107/10/01 漲跌 (元) 漲跌幅 (%)
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富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金            14.11000   13.67000   0.44000    3.21873
復華恒生單日反向一倍基金                                          8.98000    8.70000   0.28000    3.21839
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金               30.12000   29.54000   0.58000    1.96344
華頓全球黑鑽油源基金                                              5.99000    5.90000   0.09000    1.52542
台新MSCI台灣單日反向1倍基金                                      17.60000   17.38000   0.22000    1.26582
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                       8.11000    8.01000   0.10000    1.24844
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                         10.93560   10.80180   0.13380    1.23868
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                         10.93700   10.80320   0.13380    1.23852
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金             7.43000    7.34000   0.09000    1.22616
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                         18.92000   18.70000   0.22000    1.17647
元大台灣50單日反向1倍基金                                        12.08000   11.94000   0.14000    1.17253
安聯全球油礦金趨勢基金                                            8.95000    8.85000   0.10000    1.12994
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                 13.68000   13.53000   0.15000    1.10865
保德信全球資源基金                                                8.31000    8.22000   0.09000    1.09489
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                            16.23000   16.06000   0.17000    1.05853
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                          11.15000   11.05000   0.10000    0.90498
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                  12.42000   12.31000   0.11000    0.89358
國泰全球資源基金美元級別                                          0.19450    0.19280   0.00170    0.88174
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                    19.49000   19.32000   0.17000    0.87992
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                    11.49000   11.39000   0.10000    0.87796
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                         13.83000   13.71000   0.12000    0.87527
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                         11.56000   11.46000   0.10000    0.87260
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                           11.69000   11.59000   0.10000    0.86281
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                           14.08000   13.96000   0.12000    0.85960
國泰全球資源基金台幣級別                                          6.03000    5.98000   0.05000    0.83612
野村全球品牌基金                                                 28.55000   28.33000   0.22000    0.77656
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                        28.32000   28.12000   0.20000    0.71124
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                    8.05070    7.99590   0.05480    0.68535
第一金全球大趨勢基金                                             24.40000   24.24000   0.16000    0.66007
永豐主流品牌基金                                                 18.41000   18.29000   0.12000    0.65610
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