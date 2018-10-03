騰訊(00700-HK)ADR收跌1.87元 油股續升

道指創收市新高，但標指與標指齊跌，在ADR文易的港股升跌不一，港股ADR指數收報27140點，升13點。

騰訊控股(00700-HK)再度回購股份，但未對股價有支持，騰訊ADR收報315.13元，較港收市跌1.87元。匯豐控股(00005-HK)董事會宣佈派發第三次股息，每股0.1美元，ADR收報68.31元，較港收市升0.56元；港交所(00388-HK)收報219.53元，較港收市升0.93元。

內銀股偏軟內險穩，建設銀行(00939-HK)ADR收報6.6元，較港收市跌0.02元；工商銀行(01398-HK)ADR收報5.5元，較港收市跌0.03元。中人壽(02628-HK)ADR收報17.48元，較港收市升0.1元。

國際連升三日後趨穩，但仍然處於近4年高位。中海油(00883-HK)ADR收報15.73元，較港收市升0.09元；中石油(00857-HK)ADR收報6.3元，較港收市跌0.03元；中石化(00386-HK)收報7.73元，較港收市升0.1元。

至於電訊股，中移動(00941-HK)ADR收報74.98元，較港收市跌0.47元；聯通(00762)ADR收報9元，較港收市跌0.06元；中電信(00728-HK)ADR收報3.93元，較港收市跌0.03元。