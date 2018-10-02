展望台股後市 投信：傳產與消費肩負多頭部隊重任

美中貿易戰憂慮氛圍蔓延，身處風暴圈的陸股適逢十一長假休市，台股今天淪為法人提款機，今（2）日收盤大跌 132 點，施羅德投信認為，預期大盤整理區間將拉大，以目前市況來看，預期傳產、消費類股將持續扮演盤面上的多頭部隊。

施羅德投信台股團隊認為，台股目前主要壓力來自於美中貿易戰與美國升息，

其中，美中貿易僵局短期難解，新興市場股、債、匯市尚不見回穩，但由於股價多數已反應利空消息，未來一旦制裁結果較預期更小，市場擔憂情緒可望因此紓緩，很有可能出現利空出盡反彈。

另外，美國升息新興市場另一大壓力是來自美國升息，隨著九月升息已在市場預期之內，預期升息後市場利率也將逐漸回穩，屆時加上中國 11 黃金周買氣助陣，或有機會帶動一波行情。新興市場回穩的時間，最快將落在今年底或明年。

施羅德投信認為，台股良好的基本面將持續提供底部支撐，國際資金及流動性則構成上檔壓力，預期未來盤面將以大區間盤整為主；而就下檔支撐來看，台股基本面以正向動能仍居多，上半年企業整體獲利表現強勁，預期營收及獲利動能將可續航，下半年業績表現可期。

但就上檔壓力來說，國際市場上，美國升息、市場事件引發的緊張情緒持續，削弱市場流動性，也限制台股的上攻動能，所幸外資八月後期開始回頭買進，而退休基金、壽險等內資法人也持續逢低加碼，料將挹注台股資金面動能。

觀察這波資金動向，施羅德投信認為，整體看來，資金轉進傳產、消費類股的方向不變，將持續扮演盤面上的多頭部隊。

另外，潔能及環保概念股也可多留意，包括電動車、離岸風電建設的合作台廠也已陸續簽約，預期相關個股的股價或有發揮空間。