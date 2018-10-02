中國華融(02799-HK)：正本清源 未來更加聚焦不良資產主業

近日，中國華融(02799-HK)在北京舉行了一場大型資產推介會，範圍涵蓋涉房類、制造業和煤炭能源類資產共429戶，合計規模高達730億元（人民幣，下同）。中國華融總裁李欣在會上表示，本次推介會對不良資產行業來說，可以加快資產管理公司的資產流轉，發揮其盤活存量資產、提升行業服務實體經濟的能力與質效。對華融公司來說體現了回歸初心、正本清源、做強不良資產主業的決心。

中國華融8月公布中期業績，如市場預期業績下滑，同比有較大下降。據相關人士分析，這主要是宏觀層面的去槓桿及突發事件和市場因素同頻共振的結果。但進一步來看，中國華融的今年上半年不良資產業務收入為346.79億元，占比62%，比去年的58%有所提升，這說明了中國華融在痛定思痛後已經明確了轉型調整的方向，聚焦不良資產主營業務。

從國內因素來看，近年來，內地政府不斷深化供給側改革，去槓桿的推進，令許多企業的融資渠道不斷收緊，再融資壓力攀升，屢屢有企業出現違約現象。而一旦債務人不能如約還債的風險上升，銀行就急需對這類不良資產進行處置，無疑給資產公司提供了潛在業務機會。從世界角度來看，今年起，美聯儲多次加息，中美貿易摩擦升級，引發全球和國內金融市場動蕩，國內銀行業經營發展面臨新的壓力。資產管理公司收購不良資產處於窗口期。從潛在供給量看，銀保監會最新數據顯示，截至2018年5月底，商業銀行不良貸款率為1.9%，余額增至1.9萬億元。從商業銀行處理不良資產的方式來看，多是通過批量轉讓的方法將不良資產成批轉讓給資產公司，如此兼具效率高、道德風險低等優勢，仍是其處理不良資產的首選方式。

另一方面，不良資產行業也通過發揮熨平經濟波動、糾正資源錯配、促進信息融通、實現市場出清等功能，有效支持了金融業尤其是國有銀行的市場化改革。隨着2016年市場化債轉股大幕的拉開，不良資產行業發展空間加大。

在推介會上，李欣坦言，中國不良資產行業在經過十八年的發展走向成熟的同時，不良資產行業的業態、業務模式都發生了根本性的改變。市場參與主體也已完全多元化，從最初的四家金融資產管理公司到現在“四大”加50余家地方資產管理公司和銀行系債轉股公司、外資和民企等。在新形勢下，中國華融正以高質量發展為導向，轉變發展方式，聚焦不良資產主業經營，積極調整經營思路。具體來看，包括繼續深耕不良資產主業，堅持收購與處置雙輪驅動；聚焦問題企業重組與救助，培育不良資產主業新的增長極；強化集團協同作戰能力，延伸主業產業鏈、價值鏈，打造“大不良”的經營格局。

中國華融承擔著國家所賦予的特殊使命。中國華融的機構、經營網絡基礎完備，行業規模大，擁有豐富的客戶資源，可回旋余地大。相信在目前信貸緊縮的宏觀環境下，和該行業的廣闊前景下，中國華融憑借其在不良資產領域十多年的深耕，充實上升動力指日可待。