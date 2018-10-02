中集集團(02039-HK)料收儲及拆遷補償稅後利潤10億人民幣

中集集團(02039-HK)公布，自願性公布全資附屬公司取得收儲及拆遷補償。一、收儲及拆遷補償情況本公司的全資附屬公司青島中集冷藏箱製造有限公司、青島中集特種冷藏設備有限公司擁有位於膠州市贛州路東西側、東外環路西側、蘭州東路南側、海爾大道西側(宗地總面積約550畝)的土地，用於生產經營。為配合膠州市產業新區建設發展計劃，青島基地已分別於2016年11月21日及2017年9月4日與膠州市土地儲備整理中心簽訂了《膠州市收回國有土地使用權補償拆遷協議書》。

2018年7月27日，為進一步對前期補償協議中有關內容進行補充約定，該公司與膠州市人民政府簽訂了《關於建設「中集冷鏈高新產業園」合作合同(補充協議三)》。根據拆遷補償協議書及補充協議約定，青島基地的土地及房屋、設備輔助設施等需進行拆遷，膠州市土地儲備整理中心將以貨幣補償形式對青島基地支付本次收儲及拆遷補償。截至目前，青島基地相關搬遷工作已經完成以及該地塊相關的權證已經交付給膠州市土地儲備整理中心。

根據補償拆遷協議書、補充協議及近期市場情況，本次收儲及拆遷補償款確認約為人民幣15億元。於2018年9月28日，青島基地收到收儲及拆遷補償款約為5.91億元人民幣。

鑒於青島基地目前已有新的經營場所替代本次收儲及拆遷地塊，因此本次收儲及拆遷不會對本集團的生產經營產生重大影響。經本公司財務部初步核算，本次收儲及拆遷補償預計可使該集團獲得稅後利潤約10億元人民幣一次性計入2018年當期收益；截至本公告日，尚未收到的收儲及拆遷補償款約9.09億元人民幣。具體數據以該公司審計機構的審計結果為準。

