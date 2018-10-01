中國航空工業(00232-HK)22.37億售地產資產予恒大(03333-HK)附屬關連者

中國航空工業國際(00232-HK)公布，9月30日，該公司訂立買賣協議，據此該公司同意出售而盛通控股有限公司(買方)同意收購拓業之全部已發行股本及股東貸款，總代價為18.25億元人民幣(相當於22.37億元)。完成後，拓業不再為該公司之附屬公司。

出售事項之所得款項總額預期為約18.68億人民幣(相當於22.89億港元)，而經扣除相關稅項開支、交易費用及專業費用開支後之所得款項淨額預期為約17.04億人民幣(相當於20.88億港元)。該集團擬動用8億港元結清收購Motto Investment Limited之部分代價；4.33億人民幣(相當於5.35億港元)償還集團之計息債務；及所得款項餘額作為一般營運資金。出售事項預期會產生收益約7.44億港元。

拓業現持有重慶航龍99%股權，重慶航龍主要於重慶從事物業開發及銷售，主要資產包括位於重慶市兩江新區總地盤面積約375,252平方米之十二幅地塊，現正處於前期開發階段。拓業亦持有大連航華52/9%股權，大連航華之主要資產包括位於大連市沙河口區中山路南側總地盤面積約46,938平方米(不包括公共地盤面積)之四幅地塊。大連航華目前完全從事大型項目國際廣場之開發，包括辦公室、零售商舖及住宅樓宇，該四幅地塊全部用於開發國際廣場。國際廣場於竣工後之總可出售面積約為350,488平方米。該項目開發為四個區域，於本公告日期，其中三個區域已竣工，總未銷售建築面積為約71,927平方米，而餘下的一個區域留作未來發展。

中國航空工業國際一直在考慮進行一系列業務與資產重組方案，包括收購若干資產與出售該集團於中國之房地產開發業務。建議重組為由中國國務院國有資產監督管理委員會正在實施之一項廣泛之重組活動之一部分，據此，中航工業被要求出售所有其房地產業務。

該公司已將其業務重點轉移至全球通用航空飛機活塞發動機市場。董事相信該項轉移將有利於該集團之業務表現並將長期符合該集團發展策略。董事認為出售事項將精簡該集團之業務並使其將精力集中於新核心業務。此外，出售事項將為該集團帶來大筆所得款項以清償上述收購之部分未支付代價及提升該集團之營運資金狀況。

此外，盛通控股為恒大地產(03333-HK)(其目前持有航發投資已發行股本之80%，因而為大連航華(拓業擁有52.08%之附屬公司)之主要股東)之間接全資附屬公司。因此，根據上市規則第14A.06(9)條，盛通控股為該公司附屬公司層面之關連人士。



